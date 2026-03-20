Mathieu van der Poel zit inmiddels vol in het klassiekerseizoen, maar daar aan vooraf gaat altijd een zwaar trainingskamp in Spanje. Zijn trainingsgroep met wielervrienden helpen hem er altijd bij. Die vrienden geven nu een inkijkje in hoe zo'n trainingskamp werkt.

De groep waar Mathieu van der Poel meetraint, bestaat onder andere uit toprenners Gianni Vermeersch en Jordi Meeus. Ook huidige ploeggenoten Jasper Philipsen, Jonas Rickaert en Edward Planckaert trainen mee. Ook de Nederlandse wielrentweeling Tim en Mick van Dijke trainen in de groep van Van der Poel mee. Zij delen nu meer over hoe die trainingskampen gaan. "Ik heb Mathieu wel eens een kwartier lang op de grote baan met 55 per uur tegen de wind in zien rijden. Absurd man", zegt Van Dijke tegenover het Algemeen Dagblad.

Lekker eten en dollen met elkaar

Ook vertelt Tim van Dijke dat er bij zijn 'voorbeeld' Van der Poel ook ruimte is voor andere zaken als plezier en lekker eten. Zo neemt de groep altijd de Playstation mee op trainingskamp om elkaar 'online helemaal gek te maken'. "Mick en ik dachten altijd dat niemand zo dom kon ouwehoeren als wij samen. Maar we hebben ze gevonden. Deze trainingsgroep heeft het tegendeel bewezen", vertelt een lachende Van Dijke. De wielrenner is ook blij dat de groep en Van der Poel elkaar daarin soms 'lekker kunnen afzeiken", natuurlijk op een goede manier.

Van der Poel blijkt niet alleen een veelvraat in prijzen te zijn, want ook bij de vaste koffiestops tijdens de trainingsritten kan de toprenner er wat van. Volgens Van Dijke 'eet Van der Poel alles', zo blijkt ook uit een anekdote. "Op zijn verjaardag (19 januari werd hij 31. red.) zat hij aan één of ander lekker broodje. Maar toen zat hij al te loeren naar mijn kaneelbroodje. En ja hoor, dan gaat die hand in de lucht. Doe mij er ook maar één", lacht Van Dijke over zoetekauw Van der Poel.

Milaan - San Remo

Van der Poel staat aankomende vrijdag aan de start van een van zijn belangrijkste koersen in het klassiekervoorjaar: Milaan - San Remo. De Nederlander liet afgelopen weken in meerdere koersen zien dat hij in absolute topvorm is en dat geen renner kan volgen als hij de gaskraan vol open zet. Van der Poel is in Milaan - San Remo ook nog eens titelverdediger na zijn zege van vorig jaar. Tadej Pogacar lijkt dit jaar zijn grootste concurrent.