Visma | Lease a Bike voegt toptalent (18) toe aan hoofdmacht: 'Hij zit op alle vlakken op een heel hoog niveau'

Thymen Arensman (24) is langzaam maar zeker zijn achterstand in het algemeen klassement aan het herstellen. De renner van INEOS Grenadiers gaat steeds beter rijden, waardoor hij ondertussen op de zesde plaats staat en de witte jongerentrui in het vizier heeft. Toch ontstaat er ook kritiek rond de Nederlander, die zijn kopman Geraint Thomas in de slotfase alleen achter liet. Was het een verkeerde keuze of is er meer aan de hand?