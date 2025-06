Ex-topwielrenner Robert Gesink na dood van z'n vrouw tot tranen geroerd door eerbetoon Giro-peloton

Robert Gesink heeft zondag beelden gedeeld van het indrukwekkende eerbetoon dat de Giro-renners brachten aan zijn overleden vrouw Daisy. Voorafgaand aan de slotetappe van de Giro d'Italia werd één minuut stilte gehouden. De emoties liepen daarbij hoog op bij de voormalig topwielrenner.

In een video die Gesink zondag deelde via zijn Instagram Stories is te zien hoe het complete peloton stilstaat voor de start van de slotetappe in Rome, met zijn voormalige ploeg Visma | Lease a Bike op de voorgrond. Gesink liet blijken diep geraakt te zijn door het gebaar. Zijn dankbaarheid sprak hij uit met een combinatie van emoji's: een teken van hoop, een ster en een emotioneel gezicht.

Op de eerste rij stond ook Steven Kruijswijk, met wie Gesink jarenlang koerste. Beiden reden hun volledige profcarrière uitsluitend voor Visma, en deelden samen talloze koersen, seizoenen en herinneringen. Het maakte het moment des te intenser voor Gesink.

Olav Kooij zorgt voor dubbel feest bij Visma na weekend van uitersten, ploeggenoot Simon Yates wint Giro d'Italia Olav Kooij heeft de laatste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Visma | Lease a Bike was in de sprint in Rome oppermachtig. Zijn ploeggenoot Simon Yates kwam niet meer in de problemen en pakte de eindzege in een weekend van uitersten voor de Nederlandse ploeg.

Prachtig eerbetoon

Het eerbetoon was een initiatief van de Giro-organisatie, in samenwerking met Visma. Meerdere renners van de ploeg waren zichtbaar geëmotioneerd tijdens het stiltemoment. Kruijswijk had een speciaal gesigneerde roze trui bij zich met daarop de tekst 'With Daisy in mind', dezelfde leiderstrui die het team een dag eerder had veroverd met Simon Yates.

Ook Gijs Leemreize, neef van Daisy en zelf actief profrenner, stond vooraan bij het eerbetoon. Het zorgde voor een aangrijpend beeld wat veel emoties losmaakten in het peloton.

Groot verlies

Zaterdag had Gesink het overlijden van zijn vrouw Daisy wereldkundig gemaakt via een emotioneel bericht op sociale media. "Je zal voor altijd in onze harten leven", schreef hij bij een reeks foto’s en video’s. "Dankjewel voor je liefde, voor je glimlach die elke kamer verlichtte. Het breekt mijn hart dat we zonder jou verder moeten, maar boven alles ben ik trots om je man te zijn."

Ook Team Visma | Lease a Bike sprak haar medeleven uit via Instagram. "Vandaag zijn vreugde en verdriet nauw met elkaar verweven", schreef de ploeg. "Het hele team is diep bedroefd door het overlijden van Daisy. Onze gedachten zijn bij haar dierbaren, en we leven mee met Robert en hun zoon Bram."

Olav Kooij zorgt voor dubbel feest bij Visma na weekend van uitersten, ploeggenoot Simon Yates wint Giro d'Italia Olav Kooij heeft de laatste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Visma | Lease a Bike was in de sprint in Rome oppermachtig. Zijn ploeggenoot Simon Yates kwam niet meer in de problemen en pakte de eindzege in een weekend van uitersten voor de Nederlandse ploeg.

Weekend van uitersten

Voor Visma was het slotweekend in de Giro er een vol contrasten. Op vrijdag bereikte het team het tragische nieuws van het overlijden van Daisy, wat als een mokerslag binnenkwam. De emoties waren voelbaar binnen de ploeg, zeker op zondag tijdens de indrukwekkende minuut stilte voorafgaand aan de slotrit.

Tegelijkertijd beleefde de ploeg ook sportief succes. Met Yates pakte Visma na een knappe inhaalrace de eindzege in de Giro, terwijl Olav Kooij in Rome voor een tweede ritzege zorgde. Binnen het team werd het sportieve slot beleefd als meer dan alleen prestatie: er hing het gevoel dat ze het ook een beetje voor Gesink deden. Een weekend waarin verdriet en vreugde onlosmakelijk met elkaar verweven waren en dat de ploeg nog lange tijd zal bijblijven.