Ex-topwielrenster Annemiek van Vleuten (42) brengt vanaf vakantie-adres groot nieuws

Een Instagram-post vanaf het vakantie-adres van Annemiek van Vleuten leidt tot blije reacties. De Nederlandse ex-toprenster kondigde via haar sociale media groot nieuws aan.

De inmiddels 42 jaar oude Van Vleuten gaat in 2025 voor het eerst moeder worden, laat ze weten via Instagram. Ze was met haar geliefde Oscar op vakantie in de Italiaanse bergen, toen het hoge woord eruit kwam. "Onze laatste vakantie met z'n tweeën, want in september zullen we met z'n drieën zijn", postte ze op Instagram vanuit de Dolomieten.

Ireen Wüst reageert

Onder anderen schaatslegende Ireen Wüst (zelf ook zwanger) en collega-renster Demi Vollering reageren verheugd op het bijzondere nieuws. Op 42-jarige leeftijd nog een kind krijgen is niet gebruikelijk, maar dat maakt het nieuws natuurlijk niet minder mooi. Van Vleuten is ruim een jaar gestopt met professioneel wielrennen en kondigde eerder al aan met haar Spaanse vriend Oscar 'een leven op te gaan bouwen'.

Glansrijke carrière

Van Vleuten werd in haar carrière één van de beste rensters ooit. Ze werd vier keer wereldkampioen, twee keer op de tijdrit en twee keer op de weg. Daarnaast werd ze zes keer Nederlands kampioen. Maar de kers op de taart was de olympisch gouden medaille op de Spelen van Tokio in 2021. Rondom die grote 'losse' titels won ze ook tal van koersen, zoals de Ronde van Vlaanderen, La Course, de Giro Rosa, de Tour de France Femmes en La Vuelta Femenina.

Nieuwe rol

Inmiddels is ze wel weer actief in het wielrennen, maar dan langs de kant van de weg. Ze is analiste bij de NOS en levert daar haar blik op de koers. Ook schuift ze in de zomer regelmatig aan bij het populaire Tour de France-praatprogramma De Avondetappe.

Zware valpartij

Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 werd ze bekend vanwege haar zware valpartij in de finale van de wegrit. Ze klapte in winnende positie tegen het asfalt op tien kilometer van de streep. De schade (een hersenschudding en scheurtjes in haar wervelkolom) viel dusdanig 'mee' dat ze vier weken later alweer haar volgende koers reed. Maar de grootste schade was dat ze daar geen olympische kampioene werd. Anna van der Breggen ging er toen met de gouden medaille vandoor.