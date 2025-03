Stralende vriendin Mathieu van der Poel deelt emotionele beelden na winst in Milaan-San Remo

Mathieu van der Poel boekte zaterdag bij Milaan-San Remo 'een van zijn mooiste zeges ooit' en vierde dat natuurlijk met zijn vriendin. Nadat hij als eerste over de finish kwam, vloog hij Roxanne Bertels direct in haar armen. Dat leverde mooie beelden op.

Het gebeurt niet vaak dat Van der Poel zijn vriendin na een zege zó innig knuffelt. Het laat zien hoeveel zijn tweede zege bij Milaan-San Remo met hem doet. "Het is ongelooflijk. Het blijft maar goed gaan. Dit maakt me heel trots en blij", zei de 30-jarige wielrenner daar zelf over.

Van der Poel wist onder andere Tadej Pogacar te verslaan bij het monument. "Ik was heel gefocust om te winnen, maar we wisten dat Tadej sterk zou zijn. Ik voelde me erg goed op het einde. In het begin was het verschrikkelijk met de regen en de kou. Toen we bij de kust aankwamen voelde ik me eigenlijk steeds beter. Het is het derde jaar op rij dat we winnen met het team, dat is echt uniek."

Niet alleen Pogacar, ook Filippo Ganna was een grote kanshebber. "Het winnen van deze koers is speciaal, maar dat ik die twee kan verslaan… Ik bedoel: het zijn allebei geweldige renners. Het is een eer voor mij om met hen op het podium te staan. Ik ben gewoon zo blij."

Roxanne Bertels

Het duurde even voordat Bertels een 'wielervrouw' werd. De Belgische vrouw werkte als marketeer voor Porsche en bezocht voor dat merk in 2018 een evenement in Finland, waar Van der Poel ook aanwezig was. De twee leerden elkaar kennen, werden vrienden en uit die vriendschap ontstond een relatie. Inmiddels heeft Bertels zelfs haar werk bij Porsche opgezegd om haar vriend volledig te kunnen ondersteunen.

Prijzengeld

