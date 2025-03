Mathieu van der Poel zet Tadej Pogacar te kijk met opvallende actie in Milaan-San Remo

In een bloedstollende finale toonde Mathieu van der Poel zich eens te meer als sterkste in Milaan-San Remo. Na 290 kilometer kwam de 30-jarige Nederlander met een explosieve sprint als eerste over de streep. Van der Poel weerde de een na de andere aanval van Tadej Pogacar af. Toch maakte hij met één moment duidelijk dat hij zaterdag niét te kloppen was.

Op de Cipressa, voorlaatste klim, barstte de strijd op 30 kilometer van de finish los. UAE Team Emirates-XRG en kopman Pogacar zorgden voor vuurwerk met een reeks aanvallen die het peloton volledig uit elkaar trokken. Toen Pogacar vervolgens zelf de aanval inzette, konden alleen Van der Poel en Filippo Ganna hem volgen.

Opmerkelijk moment

Maar dat was niet genoeg voor Pogacar. De Sloveen bleef doortrekken en probeerde op 23 kilometer van de finish in Sanremo opnieuw afstand te nemen van Van der Poel en Ganna. Ditmaal zonder succes. De manier waarop MvdP reageerde, maakte het moment des te opvallender.

Terwijl Pogacar vol gas gaf, nam Van der Poel rustig een bidon en een gel aan. Zelfs toen de gel op de grond viel, stopte hij de bidon weg voordat hij in één krachtige sprint terugkeerde naar het wiel van Pogacar. Het was een indrukwekkend staaltje rust en kracht.

Taking a bottle at six kilometres to go as the world champion is attacking?



Just Mathieu van der Poel things 🤷‍♂️ pic.twitter.com/7qHIrchXD6 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 22, 2025

Drie op een rij

Dit bleek mogelijk de sleutel tot zijn uiteindelijke triomf. Na deze actie hield Van der Poel op de Poggio stand tegen de herhaaldelijke aanvallen van Pogacar. Het was zelfs de Nederlander die Pogi trakteerde op een koekje van eigen deeg. Van der Poel snelde weg, maar de Sloveen kon het gat ternauwernood dichten. Op de Via Roma in Sanremo zette hij alles op alles met een machtige sprint, waarmee hij zijn tweede overwinning in Milaan-Sanremo veiligstelde. Na deze zege van Jasper Philipsen, betekent dit de derde zeg op rij voor Alpecin-Deceuninck in La Primavera.

Deze zege brengt Van der Poel op een totaal van zeven Monumenten, net als Pogacar. Van der Poel won eerder drie keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer Parijs-Roubaix. Pogacar heeft vier keer de Ronde van Lombardije, twee keer Luik-Bastenaken-Luik en één keer de Ronde van Vlaanderen op zijn naam staan. Dat beide renners deze indrukwekkende cijfers nog verder zullen uitbouwen, lijkt na hun prestaties van gisteren bijna gegarandeerd.