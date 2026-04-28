Dorian Godon heeft de proloog van de Ronde van Romandië gewonnen. De Franse wielrenner van Ineos Grenadiers was de snelste in de tijdrit over 3,2 kilometer in Villars-sur-Glâne en is de eerste leider in de zesdaagse ronde in het westen van Zwitserland. De Portugees Ivo Oliveira werd op zes seconden tweede, in tijd gelijk met Jakob Söderqvist uit Zweden. Tadej Pogacar werd op zeven seconden vijfde.

De Ronde van Romandië is een etappekoers die vaak wordt gereden in voorbereiding op de Giro d'Italia, die op 8 mei begint. Dit jaar doet wereldkampioen en viervoudig Tourwinnaar Pogacar voor het eerst mee in Romandië. Hij rijdt de Giro niet, maar rijdt de Ronde van Romandië en later ook de Ronde van Zwitserland in aanloop naar de Tour de France.

Veel prijzen voor Tadej Pogacar

Afgelopen zondag won Pogacar Luik-Bastenaken-Luik en dat was al zijn zoveelste grote overiwnning van dit wielervoorjaar. In maart schreef hij namelijk al drie wielerkoersen op zijn naam. En niet de minste. Begin maart was hij de beste in Strade Bianche, waar hij na een lange solo de zege op zijn naam schreef. In Italië won hij vervolgens ook Milaan-Sanremo. Daar klopte hij Tom Pidcock in de sprint, nadat hij kort daarvoor Mathieu van der Poel wist te lossen op de laatste klim. Pogacar won die wedstrijd voor het eerst.

Geklopt tijdens Parijs-Roubaix

Vervolgens was het ook raak in de Ronde van Vlaanderen, waar hij Wout van Aert, Remco Evenepoel en uiteindelijk ook Van der Poel de wil op legde. Alleen in Parijs-Roubaix leed Pogacar een nederlaag. Daar werd hij in de sprint geklopt door Van Aert, de enige die tot nog toe in een grote wedstrijd wist af te rekenenen met de Sloveense wereldkampioen.

Veel geld voor Tadej Pogacar

Al die prijzen leveren niet alleen bokalen, maar ook flinke geldsommen op. Het is niet zo verwonderlijk dat Pogi de absolute grootverdiener van dit voorjaar is. De veelwinnaar won 99.000 euro aan prijzengeld, bijna het dubbele van naaste belager Van der Poel. De Nederlander kreeg 50.500 euro. Overigens was er een landgenote die nog meer geld kreeg: Demi Vollering. Zij was oppermacht in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Haar totale buit? 72.418 euro.