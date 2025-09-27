Ook wie een hele grote lijst maakte met favorieten voor het WK wegwielrennen voor vrouwen, zou vermoedelijk Magdeleine Vallieres over het hoofd hebben gezien. De Canadese wielrenster won tot nu toe nou eenmaal nog maar één race. En dat was een kleine voorjaarskoers. Nu is ze de wereldkampioene.

De rijdster van EF Education-Oatly was alle toppers te slim en te snel af bij het WK in Rwanda. In hoofdstad Kigali kwam de 23-jarige Canadese solo aan. Eerder had ze de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black en de Spaanse Mavi García van zich afgeschud.

Ongesteld

Wie weet heeft haar plotse en grootse doorbraak te maken met een lichamelijke verandering die ze enkele maanden geleden meemaakte. Sinds haar zeventiende had Vallieres geen menstruatie meer. Het bestaan als topsporter verstoorde haar lichamelijke processen zo ernstig, dat haar ongesteldheid uitbleef.

Maar eind juli 2025 kwam er ineens een natuurlijke menstruatie. De wielrenster was door het dolle heen, belde haar diëtiste om het goede nieuws te delen en spoedde zich naar de bakkerij. "Ik kocht een taartje om het te vieren", vertelt ze.

Cyclus

Ze kwam eind 2023 terecht bij haar huidige wielerploeg. "En een van de eerste dingen die mijn nieuwe voedingswetenschapper tegen me zei, was dat we aan het terugkrijgen van mijn cyclus moeten werken. Het werd zelfs een topprioriteit", legt ze uit.

Voorheen werden haar klachten niet serieus genomen. Toen ze bij haar eerdere ploeg meldde dat haar mensturatie uitbleef, kreeg ze te horen dat zoiets normaal is bij vrouwelijke topsporters. Dat is het echter niet. Het is schadelijk en onnodig. T eamarts Eder Etxeverria verklaart. "Het is heel slecht voor een vrouwelijk lijf wanneer je niet ongesteld wordt. Om maar een voorbeeld te noemen: je botdichtheid gaat er enorm van achteruit, waardoor je makkelijker wat breekt."

Falende favorieten

De vrouwen op het podium bij de wegwedstrijd verrasten de grotere namen. Want Vollering, Pauline Ferrand-Prévot, Elisa Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma keken vooral naar elkaar. Dat vond het drietal aan kop dat was overgebleven na alle aanvallen niet erg. Zij kregen de kans om er verrassend genoeg met de plakken vandoor te gaan.