Wieler-VAR pakt zege af van etappewinnaar in Spanje na afgekeurd slimmigheidje

Wat een pech voor Alex Aranburu. De Spaanse wielrenner pakte zijn tweede zege ooit in de Ronde van Baskenland, maar werd na de race van de eerste plek afgehaald. De VAR keurde namelijk een slimmigheidje van Aranburu af.

Aranburu reed aan de kop van de wedstrijd toen er een rotonde op zijn pad kwam. Daar stonden duidelijk pijlen aangegeven dat die rotonde over links genomen moest worden. De 29-jarige wielrenner ging via rechts en sprokkelde zo een paar seconden. Aranburu reed op dat moment al een paar seconden voor op de andere renners.

'Een kamikaze-actie', noemde een van de commentatoren bij Eurosport het. 'Jongens, jongens, jongens, ja... Hij heeft parcourskennis, maar is dit de beste weg?' Waarop zijn collega zegt: 'Het was de goede beslissing, de rechterkant, absoluut. Hij wil graag winnen, Aranburu.'

Derde etappe

Het was een rit van Zarautz naar Beasain over 156 kilometer met onderweg enkele lastige hellingen. Na enig beraad besloot de jury hem de zege af te nemen. Grégoire, de 22-jarige Fransman van Groupama-FDJ, werd zo de ritwinnaar. De Duitser Maximilian Schachmann schoof een plaats op in de uitslag en werd tweede. De renner van Soudal Quick-Step blijft ook leider. De Portugees João Almeida finishte als derde, Wilco Kelderman werd zesde.

Na de voorlaatste klim, de Gainza, bleef van een drietal koplopers alleen de Fransman Clément Berthet vooraan over. Achter brak het peloton in de afdaling in twee stukken. Leider Schachmann was attent mee in het eerste deel.

Op de Lazkaomendi, de laatste klim voor finishplaats Beasain, werd Berthet ingelopen door een inmiddels weer uitgebreide groep. De Duitser Florian Lipowitz was de eerste die hem passeerde, met Schachmann in zijn wiel. Aranburu probeerde voor een eerste keer weg te rijden, iets waarin Almeida niet veel later wel slaagde. Maar nadat de Portugees was bijgehaald door een groepje verraste Aranburu bij een rotonde. Hij negeerde de seinwachters, al bleek wel dat hij volgens het routeboek de juiste kant had gekozen.