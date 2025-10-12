Tadej Pogacar zette in de Ronde van Lombardije nog één keer een dikke streep onder zijn status als alleenheerser in het wielerpeloton. De Sloveen soleerde voor de vijfde keer op rij naar winst in het Italiaanse wielermonument en kreeg na de finish een onverwachte beloning: een belletje van niemand minder dan Eddy Merckx.

De 27-jarige wereldkampioen stond na zijn demonstratie bij de bus van zijn ploeg UAE Team Emirates toen zijn fietsenmaker Ernesto Colnago een telefoontje kreeg. "Plots hoorde ik Eddy Merckx aan de lijn", glimlachte Pogacar. "Ik heb even met hem kunnen praten. Dat vond ik echt wel cool."

Bellen met de 'Kannibaal'

De vergelijking met de Belgische wielerlegende is inmiddels onvermijdelijk. Pogacar werd in Lombardije de eerste renner sinds Merckx die in één seizoen drie monumenten weet te winnen: de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Merckx flikte dat kunstje vier keer in de jaren zeventig, maar zag zijn record nu voor het eerst geëvenaard worden.

Toch houdt Pogacar de voet op de rem als het om die vergelijkingen gaat. "Jullie weten dat ik daar niet van houd", zei hij na afloop op de persconferentie. "Eddy is Eddy, ik ben Tadej. Maar het was wel bijzonder om even met hem te spreken."

Duizelingwekkende cijfers

Zijn seizoen is nauwelijks in cijfers te vangen. Pogacar stond dit jaar op het podium in álle vijf monumenten, iets wat nog nooit iemand lukte. Alleen Mathieu van der Poel wist hem te kloppen, in Milaan–Sanremo en Parijs–Roubaix. Verder won de Sloveen bijna alles wat er te winnen viel: acht klassiekers, het wereld- én Europees kampioenschap, de Tour de France én meerdere rittenkoersen.

Met zijn vijfde zege op rij in Lombardije schreef hij bovendien opnieuw geschiedenis. Pogacar is de eerste renner ooit die één monument vijf jaar achter elkaar wint, een record dat tot nu toe op naam stond van Fausto Coppi. "Elke keer als ik hier rijd, voelt het alsof dit parcours voor mij is gemaakt", klonk hij vol trots. "Het is een perfect einde van een geweldig jaar."

'Dit jaar zal ik niet snel vergeten'

Met zijn overwinning in Bergamo bracht Pogacar zijn totaal op tien zeges in monumenten. Daarmee klimt hij naar de derde plaats op de eeuwige ranglijst, achter Eddy Merckx (19) en Roger De Vlaeminck (11). Ook dat lijstje lijkt slechts een kwestie van tijd.

In totaal kwam de Sloveen dit seizoen vijftig keer in actie. Twintig keer won hij, dertig keer stond hij op het podium. Cijfers die zelfs Merckx zouden doen glimlachen, al hoort Pogacar dat liever niet. "Ik probeer gewoon te genieten van wat ik doe", zei hij nuchter. "Maar dit jaar zal ik niet snel vergeten."