Tadej Pogacar heeft zijn seizoen op karakteristieke wijze afgesloten met winst in de Ronde van Lombardije. Hij blikt terug op een mooi jaar en neemt afscheid van een geliefde ploeggenoot. "We hebben zoveel meegemaakt samen."

De wereld- en Europees kampioen kon na zijn zege in Bergamo een repeterend verhaal afsteken. "Al zeven jaar zeg ik: dit is mijn beste seizoen tot nu toe. En ook nu geldt dat", vertelde de Sloveen van UAE Team Emirates in het flashinterview, kort na zijn zege in de laatste wielerklassieker van het seizoen.

'Geweldig teamwerk'

Pogacar won na een lange solo, zoals hij de afgelopen weken ook de wereldtitel en de Europese titel veroverde. Met zijn vijfde zege op rij evenaarde hij de Italiaanse recordhouder Fausto Coppi, die de koers in Noord-Italië net zo vaak won, maar niet in opeenvolgende jaren.

"Het is best bijzonder", erkende hij. "Maar elk jaar voelt het wel alsof deze koers voor mij gemaakt is. En dan heb ik ook nog zo'n geweldige ploeg om me heen. Dit was echt geweldig teamwerk."

'Grote broer en mentor'

Nog voor hij de finish passeerde, bedankte Pogacar zijn ploeggenoot Rafal Majka, die zijn loopbaan beëindigde. Voor de koers had hij al mooie woorden voor de 36-jarige Pool, die hij omschreef als "grote broer en mentor" tegenover Cycling Pro. "We hebben zoveel meegemaakt samen. Dankzij hem ben ik nu wat ik ben. Ik zal hem enorm missen na vandaag."

Voor de 27-jarige Pogacar was het de tiende keer dat hij zegevierde in een zogenoemd Monument. Daartoe behoren de van oudsher vijf zwaarste eendaagse wielerkoersen. Behalve vijf keer de Ronde van Lombardije won hij inmiddels twee keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Luik-Bastenaken-Luik. Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix won hij nog niet.

Alleen de Belgen Eddy Merckx (19) en Roger De Vlaeminck (11) staan hoger op de lijst waarop Mathieu van der Poel met acht zeges op de gedeelde zevende plaats prijkt.