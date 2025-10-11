Lorena Wiebes was zaterdag de beste op het WK gravel in Limburg, maar van een Nederlands feestje was na afloop geen sprake. Shirin van Anrooij leek te soleren naar de winst, maar Yara Kastelijn reed het gat dicht. Tot ongenoegen en onbegrip van meerderen.

"Volgens mij ben ik altijd een teamplayer geweest, dus ik snap niet waarom ze me nu moesten terughalen", reageert een verbouwereerde Van Anrooij bij de NOS gelijk na de race. "Nu staat Persico op het podium, terwijl we daar ook met drie Nederlandse hadden kunnen staan. Ik snap het echt niet."

Van Anrooij werd uiteindelijk vijfde, maar vind dat zij op het eerste treetje van een Nederlands podium had moeten staan. Nu werd de Italiaanse Silvia Persico derde. “Uiteindelijk denk ik dat ik sterk genoeg was om voor hen te blijven en hier wereldkampioen te worden. Ik wil hier verder ook niet te veel over zeggen, ik wil ook niets verkeerds zeggen. Maar ik denk dat dit mijn kans was op de wereldtitel en die is mij wel afgenomen. We hebben het afgelopen WK en EK denk ik nog nooit zo’n fijn teamgevoel gehad met oranje. Ik snap dat we hier met heel veel van Nederland zijn en dat iedereen uiteindelijk voor die titel wil gaan. Ik heb er verder niets over te zeggen.” Saillant detail: Van Anrooij en Kastelijn lagen toen nog met elkaar op de kamer.

Bondscoach

Bondscoach Laurens Ten Dam kon niet goed zeggen waarom de finale van het gravel spektakel zo eindigde. Hij leefde na afloop mee met Van Anrooij. "Ik baal heel erg voor haar. Je gunt het haar. Ook na de wedstrijd die ze heeft gereden", vertelt hij aan Wielerflits.

Kritiek op het plan van Nederland schuift Ten Dam snel weg. “We hebben hier niet met een duidelijke opdracht gereden en dan krijg je misschien zoiets. Ik moet Yara ook nog spreken, ik ben benieuwd. Volgens mij hadden ze op het WK een hele goede band als kamergenoten. Ik denk dat zij uiteindelijk gewoon volledig voor haar eigen kans is gegaan in de finale. Het was ook niet zo dat ze nog een ploeggenoot van haar team had zitten daar.”

Op het EK ging dit stukken beter, toen was er wel een duidelijk plan. “Er zitten tien Nederlandse rensters mee op twaalf rensters. Ze willen allemaal kampioen worden. Ze zijn niet geselecteerd door mij met een duidelijke opdracht, want ze selecteren zichzelf doormiddel van een plaatsingswedstrijd. Dan kun je niet het ploegenspel perfect uitspelen zoals vorige week op het EK op de weg (waar Demi Vollering won, red.). Daar gingen acht rensters mee. Die krijgen dan een opdracht mee van mij. Als je daar niet mee akkoord gaat, ga je niet mee.”