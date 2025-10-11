Zelden heeft een wielrenner zo huisgehouden als Tadej Pogacar momenteel doet. De Sloveen won in korte tijd het WK op de weg, het EK op de weg en pakte zaterdag ook gelijk maar de zege bij de Ronde van Lombardije. Hoe lang gaat dit nog zo door?

Een van de personen die veel invloed uitoefent op de loopbaan van Pogacar is zijn partner: Urska Zigart. De verloofde van de veelwinnaar is zelf ook actief als prof. Maar de rijdster van het Belgische AG Insurance-Soudal denkt ook al na over een gezinnetje vormen.

Zenuwachtig

Het handelsmerk van Pogacar is monstersolo's afronden met de ritzege. Op die manier komt er verder weinig tactiek bij kijken, want de Sloveen rijdt simpelweg iedereen uit zijn wiel. Al heeft Zigart soms de vrees dat het toch niet zal lukken. "Maar als hij zo vroeg demarreert, ga ik wat anders doen. Anders word ik te zenuwachtig en da’s niet goed voor mijn gezondheid", zegt ze in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Als Pogi zijn zinnen op een koers heeft gezet, dan is de concurrentie hulpeloos en machteloos. Zigart snapt de geluiden dat daardoor het wielrennen te voorspelbaar is geworden. "Mensen willen spanning van het moment dat ze de tv aanzetten tot aan de finish", zegt ze. " Zelfs voor Tadej is het, denk ik, leuker om na een spannende spurt te winnen. Dan krijg je meer adrenaline dan na een lange solo. Maar hij moet zijn troeven uitspelen op de beste manier."

Gezin stichten

Ook gaat ze in op hun toekomstplannen. " Nu geniet ik er nog steeds van, ik maak nog vooruitgang en wil dit graag nog een paar jaar blijven doen", zegt ze over haar carrière. "Tadej gaat waarschijnlijk nog wat langer door. Maar we kijken er allebei naar uit om ooit een gezin te stichten."

Ook trouwen hoort bij hun plannen, al duurt het nu al vier jaar sinds ze zijn verloofd om de bruiloft op te agenda te krijgen. "Op dit moment leven we van dag tot dag en alles vergt zoveel planning dat een trouwdag er voorlopig gewoon niet bij past", legt ze uit.