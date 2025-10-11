Tadej Pogacar heeft zaterdag voor het vijfde jaar op rij de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Niemand kon de buitenaardse Sloveen volgen en zo deed de topfavoriet precies wat men van hem verwachtte.

Er staat geen maat op Pogacar. De Sloveen won dit jaar bijna alles waar hij aan de start stond en de Ronde van Lombardije was daarop geen uitzondering. Zijn ploeggenoot Jay Vine zorgde voor een hoog tempo in de groep met de grote namen en met nog zo'n 36 kilometer te gaan sprong Pogacar weg. Remco Evenepoel probeerde niet eens te volgen en dus kon de Sloveen ongestoord naar de finish rijden.

Pogacar reed naar de Amerikaan Quinn Simmons toe, die als enige nog overbleef van de vroege vlucht. De renner van Lidl-Trek kon zo'n tweehonderd meter volgen op de steile stroken van Passo di Ganda, maar moest toen lossen. De overgebleven kilometers legde de wereldkampioen alleen af, waarna hij zijn vijfde achtereenvolgende zege in Lombardije kon vieren. Evenepoel werd tweede, Michael Storer maakte het podium compleet.

Vlak voor de streep riep Pogi nog naar de camera: 'Thank you Rafa!'. Een eerbetoon aan Rafal Makja, zijn Poolse ploeggenoot die in Italië zijn laatste koersdag reed en altijd belangrijk is geweest voor Pogacar. Ook Evenepole nam afscheid: hij reed zijn laatste race voor Soudal-Quick Step en vertrekt naar Red Bull-Bora Hansgrohe.

Topjaar

Zijn vijfde zege in de Ronde van Lombardije zorgt ervoor dat Pogacar het record van de Italiaan Fausto Coppi evenaart. Zij zijn nu de enige renners die vijfmaal de eendagskoers tussen Como en Bergamo wisten te winnen. Volgend jaar kan Pogacar het record alleen overnemen.

2025 is een jaar dat niet te overtreffen lijkt voor Pogacar. Hij won de UAE-Tour, Strade Bianche, de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, het Criterium du Dauphiné, de Tour de France, het WK op de weg, het EK op de weg en de Tre Valli Varesine. Daar kwam zaterdag dus de Ronde van Lombardije bij.

'Kampioen der kampioenen'

Binnenkort kan Pogacar laten zien wat eigenlijk iedereen wel weet: dat hij momenteel de allerbeste is op de fiets. Tijdens een speciaal evenement in Andorra staan er maar vier renners aan de start in de race die 'de kampioen der kampioenen' moet aanwijzen. Naast Pogacar doen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en UAE-ploeggenoot Isaac Del Toro mee.