Wielerheld Tom Dumoulin weet niet wat hij meemaakt in Mexico: 'Ze proberen me te vermoorden'

Tom Dumoulin is inmiddels al eventjes gestopt als beroepsrenner, maar desondanks stapt hij met enige regelmaat nog op de fiets. Zo is hij deze week in Mexico om te wielrennen, maar dat verloopt niet zonder slag of stoot...

De oud-renner, die in 2022 stopte, is tegenwoordig actief als ambassadeur van Giant Bicycles. Voor een promotieklusje is hij deze week in Mexico. Hij stapt daar drie keer op de fiets om enkele etappes te fietsen. De eerste reed hij al op woensdag, en op donderdag en vrijdag rijdt hij de andere twee.

'Ze proberen me te vermoorden'

Zijn eerste ritje op het Noord-Amerikaanse continent viel de Nederlander zwaar. Op zijn Instagram-story deelt de 34-jarige een foto waaruit blijkt dat hij 3500 meter moest klimmen. "Ze proberen me hier te vermoorden", zo schreef hij hierover.

Wielerpensioen

De winnaar van de Giro d'Italia in 2017 is na zijn wielerpensioen druk bezig met verschillende klusjes. Naast zijn ambassadeurschap is hij ook actief als analist voor de NOS. De Limburger vertelde in een eerder interview dat hij dat leuk vindt om te doen.

Leuke anekdote

Recentelijk had Dumoulin ook de tijd om aan de schuiven bij de Cor Potcast. Hier deelde hij een leuke anekdote over het uitgaan als wielrenner. Hoewel een strikt dieet en trainingsregime essentieel zijn voor een profrenner, genoot Dumoulin op zijn tijd ook van een avondje uit.

Tijdens het stappen hield hij het vaak niet bij één biertje. "Na een wedstrijd werd er regelmatig flink wat gedronken en maakten we het soms goed laat", zo vertelde de 34-jarige.

Vrouwen

Hij en zijn wielercollega's vielen bij het stappen echter niet zo goed in de smaak bij de vrouwen. "Het is niet dat wij als wielrenners indruk maakten in de club", zei de Limburger. "We waren natuurlijk heel mager en de meesten hadden een grauw, ingevallen gezicht."

De voormalig wielrenner praatte dan ook liever niet over zijn vak. "Als ik in de club stond, liep ik zeker niet te koop met het feit dat ik wielrenner was. Toen ik nog studeerde vertelde ik meestal over mijn studie gezondheidswetenschappen, als ik met een meisje aan de praat raakte. Ik zei niet dat ik beroepswielrenner was", aldus Dumoulin.

Theater

Naast het analyseren van wielerwedstrijden voor de NOS, staat Dumoulin vanaf dit jaar ook in het theater. Samen met radiojournalist Thomas van Zijl blikt hij terug op de pieken en dalen in zijn carrière als profwielrenner.