Ex-wielrenner Tom Dumoulin beleefde kwetsbaar moment bij NOS: 'Ik zat zo slecht in mijn vel'

Tom Dumoulin is al enkele jaren een vast gezicht bij de NOS-uitzendingen rondom wielrennen. De nog maar 34-jarige analist stopte relatief vroeg met zijn sport na een donkere periode. 'Ik had tegen mezelf in bescherming moeten worden genomen'.

Normaliter is het voorjaar een moordende periode voor de gemiddelde wielrenners. Voorjaarklassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan met hoofdletters op de wielerkalender. Dumoulin fiets alleen nog voor zijn plezier. Tegen De Limburger vertelt de enige Nederlandse winnaar van de Giro D'Italia over de donkerste periode in zijn leven, waar zijn huidige werkgever NOS ook een rol in speelt.

'Heb die film nooit teruggezien'

De omroep kreeg in 2020 toestemming van Dumoulins werkgever Jumbo-Visma om een documentaire over de ploeg te maken. Dat kwam net op het verkeerde moment voor Dumoulin. Hij beleefde zijn kwetsbaarste periode uit zijn leven en had geen plezier meer in het wielrennen.

„Ik heb die film nooit teruggezien. Hoef ik ook niet. De verfilming van het moeilijkste moment uit mijn leven, ik als lijdend voorwerp: ik had tegen mezelf in bescherming moeten worden genomen. Ik begrijp heus de journalistieke kant. Bovendien had de NOS toestemming om alles te filmen. Dit was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Maar ik zat zo slecht in m’n vel dat er geen camera op had hoeven worden gericht. Daar heeft de ploeg ook van geleerd, dit doen ze in de toekomst niet meer op deze manier, denk ik", vertelt hij in een uitgebreid interview met de Limburgse krant.

Belletje naar NOS

Toch kwam Dumoulin terug bij de NOS, op een bijzondere manier. Toen de wielrenner thuis kwam te zitten, belde hij de omroep zelf op. "Zoeken jullie nog iemand die de tijdrit wil analyseren?", vroeg hij zich af over het toenmalige WK wielrennen. "Vond ik echt heel leuk om te doen. Een jaar later stopte ik met wielrennen en toen heb ik het weer gevraagd. Sindsdien doe ik de Tour de France, de klassiekers. Nee, ik neem de NOS niets kwalijk over die docu. Dat staat ook los van het werk dat ik nu doe."

Theater

Naast het analyseren van wielerwedstrijd staat Dumoulin vanaf dit jaar ook in het theater. Samen met radiojournalist Thomas van Zijl vertelt hij over de hoogte- en dieptepunten van zijn loopbaan als topwielrenner. "Die twintig minuten dat ik er alleen voor sta, helemaal kaal, waarin ik de zaal over de laatste en pijnlijkste jaren van m’n carrière vertel, die zijn het spannendst. Het meest kwetsbare deel van de avond, denk ik."