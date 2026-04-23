Met de nieuwe Giro d'Italia in aantocht, is er groot nieuws over de eerste grote ronde van het jaar. De Ronde van Italië blijft de komende jaren op dezelfde zender te zien zijn als de afgelopen edities. Eurosport en streamingsdienst HBO Max hebben de uitzendrechten verlengd voor een onbekende periode.

De uitzendrechten voor de Giro d'Italia blijven langer in handen van Warner Bros. Discovery (WBD) en Eurosport. Dat betekent dat de eerste grote wielerronde van het seizoen voor kijkers in Europa en de Verenigde Staten langer te zien blijft op Eurosport en streamingdienst HBO Max, werd donderdag bekendgemaakt.

In 1998 zond Eurosport de Ronde van Italië voor het eerst in heel Europa uit. Met de nieuwe samenwerking blijft WBD zo "meer dan dertig jaar verbonden aan de Giro d'Italia", deelt het concern. Het is niet bekend voor hoe lang de samenwerking is verlengd.

De aanstaande manneneditie van de Italiaanse wielerkoers gaat op vrijdag 8 mei van start in Bulgarije en finisht op zondag 31 mei in Rome. Eurosport en HBO Max zenden iedere etappe live van start tot finish uit. Vanuit de studio in Hilversum volgt aansluitend het liveprogramma Kop over Kop, gepresenteerd door Herbert Cool. Hierbij schuiven diverse analisten aan, onder wie oud-wielrenners Michael Boogerd, Tom Dumoulin en Annemiek van Vleuten.

Van Vleuten werd eerder dit jaar nog weggestuurd bij de NOS, maar vond al snel nieuw werk bij Eurosport. Daar gaat ze tijdens de Giro dus voor het eerst een grote ronde doen. Dumoulin keerde in april terug in het wielrennen als nieuwe koersdirecteur van de Amstel Gold Race. Hij zal dus als analist te zien zijn bij de koers die hij in 2017 als laatste Nederlander won.

Commentatoren Giro d'Italia

Vanuit Italië doet Sander Kleikers verslag en Jeroen Vanbelleghem en Karsten Kroon verzorgen het commentaar tijdens de etappes. Simon Yates won de 2025-editie bij de mannen, maar de Britse renner van Visma | Lease a Bike stopte vervolgens met de sport. Bij de vrouwen is de Italiaanse Elisa Longho Borgini de titelverdedigster.

Welke koersen bij Eurosport te zien?

Check hieronder de lijst met koersen die de komende jaren bij Eurosport en HBO Max te zien zijn:

Giro d’Italia

Giro d'Italia Women

Giro Next Gen

Giro d'Abruzzo

Strade Bianche

Tirreno-Adriatico

Milano – Sanremo

Milaan - Turijn

Ronde van Lombardije