Als viervoudig olympisch kampioene weet ex-topwielrenster Leontien van Moorsel (56) als geen ander wat doorzetten inhoudt. Maar soms staan de omstandigheden het simpelweg niet toe om af te ronden waarmee je begon. Dat is de Brabantse overkomen bij een tv-programma.

Van Moorsel was een van de deelnemers aan het tv-programma The bicyclye race, waarbij koppels van bekende Nederlanders door het buitenland reizen. In dit geval was India de locatie.

De meervoudig wereldkampioene (in diverse wielerdisciplines) had het qua fietsen uitstekend naar haar zin in het Aziatische land. De routes waren interessant en de natuurpracht is overweldigend. Bij haar afscheid van haar reisgenoten noemt ze India 'een ‘fantastisch fietsland'.

Smetvrees

Wat Van Moorsel parten speelde is haar smetvrees, zo legde ze uit. "Ik heb de afgelopen nachten bijna niet geslapen", deelde ze aan andere deelnemers mee. "Ik heb smetvrees. De hygiëne hier heeft ervoor gezorgd dat ik de afgelopen nachten bijna niet of helemaal niet heb geslapen. Wat ik nog erger vind, is dat ik mezelf de afgelopen dagen niet goed heb verzorgd met eten."

Van de voormalig topper is bekend dat ze een lastige relatie had met voedsel. De renster raakte als prof dusdanig geobsedeerd met het kwijtraken van gewicht dat ze de eetstoornis anorexia ontwikkelde aan het begin van haar loopbaan. Die wist ze gelukkig te overwinnen. Tegenwoordig helpt ze mensen met eetproblemen in haar eigen inloophuis, het Leontienhuis.

Energie

"Als je fietst, dan hoor je er energie in te gooien", zei ze in het programma. En over haar smetvrees verklaarde ze: "In Nederland is dat absoluut geen probleem meer, maar in dit land is dat echt een probleem voor mij. Dus ik heb eigenlijk besloten dat het beter is voor mij om het vliegtuig te pakken."

Ze moest dus noodgedwongen afscheid nemen van onder meer haar zus, Wilma van Bommel. "Mijn zus, met wie ik het avontuur aanging, was blij dat ik voor mijn eigen gezondheid koos", zegt ze tegen het AD. "Ik besefte ineens pas echt hoe goed we het in Nederland hebben en hoe dankbaar we mogen zijn dat onze wieg hier staat."

De show

SBS 6 zendt het programma uit. Op de site staat onder meer dit over de opzet: "Snelheid is niet het enige dat telt. De duo’s verdienen tijdens de reis geld door opdrachten te doen en culturele plekken te bezoeken. Daarmee betalen ze zelf hun overnachtingen, wat zorgt voor bijzondere ontmoetingen met lokale bewoners. Elke etappe draait om slim plannen, samenwerken en goed omgaan met tijd, energie en geld. Het duo met het minste geld valt na elke etappe af. Na twaalf dagen blijft het winnende duo over."