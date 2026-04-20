Leontien van Moorsel heeft afgelopen weekend enorm genoten tijdens de Amstel Gold Race. De oud-toprenster is koersdirecteur van de vrouweneditie en heeft niet alleen van die strijd genoten.

Van Moorsel was afgelopen weekend in Zuid-Limburg voor de Amstel Gold Race, de bekendste wielerklassieker van Nederland. De oud-toprenster is erg enthousiast over het verrassende verloop van de Ladies Edition in Maastricht en omgeving. "Een verrassende maar ongelooflijk sterke winnares: Paula Blasi, die solo de wedstrijd wint en wereldtoppers als Demi Vollering en Kasia Niewiadoma achter zich laat", zo vertelt Van Moorsel bij beelden van zichzelf tijdens de Amstel Gold Race.

De 56-jarige Van Moorsel is 'trots om wedstrijddirecteur te mogen zijn van de Amstel Gold Race Ladies Edition'. De editie bij de vrouwen werd dus door Blasi gewonnen en bij de mannen kwam een ijzersterke Remco Evenepoel als eerste over de finish. Van Moorsel was dus het hele weekend aanwezig, maar genoot niet alleen van de races tijdens de elite.

Zo zag ze ook dat voor sommigen er 'dromen uitkwamen' tijdens de Staatsloterij Droom Challenge die werd gehouden bij de Amstel Gold Race. Ook de amateureditie maakte indruk op Van Moorsel. Ruim 15.000 toerfietsers genoten van een 'unieke ervaring' over een 'iconisch parcours'. "Wat blijft dat bijzonder om mee te maken. Op naar volgend jaar… al duurt dat nog véél te lang", vertelt Van Moorsel over haar weekend in Zuid-Limburg.

Thijs Kraaijeveld

Van Moorsel kwam de afgelopen week veel in het nieuws door een opvallend interview van haar schoonzoon Thijs Kraaijeveld. Ondanks het feit dat ze vier gouden medailles won op de Olympische Spelen van 2000 en 2004, had de achttienjarige voetballer van Feyenoord geen flauw idee wie zijn bekende schoonmoeder was.

Zelf is Van Moorsel al lange tijd getrouwd met Michael Zijlaard. Hij was van 1986 tot 1993 ook wielrenner. In 1995 stapten Zijlaard en Van Moorsel in het huwelijksbootje in Rotterdam. Zijlaard is zelf nog altijd actief voor de Zesdaagse van Rotterdam en heeft zijn eigen merk in wielerkleding genaamd 36 Cycling.