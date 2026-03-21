Milaan-Sanremo Donne heeft voor een angstaanjagende valpartij gezorgd bij de vrouwen. Het ging mis vreselijk mis in de afdaling van de Cipressa, waarbij zelfs enkele rensters over de vangrail vlogen. Katarzyna Niewiadoma was de veroorzaakster van de val en kon de koers niet vervolgen.

Niewiadoma koos de afdaling van de Cipressa, waar vaak het verschil wordt gemaakt, om jacht te maken op de enige vluchter. Dat was niemand minder dan de Helmondse Lieke Nooijen van Team Visma | Lease a Bike. Zij ging in de aanval op het beruchte klimmetje in het eerste wielermonument van het jaar. In de achtervolging ging het echter mis voor de Poolse.

Onder anderen Kimberley Le Court kon de valpartij van Niewiadoma niet meer ontwijken. Ook zij ging hard onderuit. De rensters lagen in een gevaarlijke, onoverzichtelijke bocht. Daardoor waren de gevolgen groot. Enkele vrouwen, onder wie Margaux Vigié van Visma, vlogen over de vangrail enkele meters naar beneden. Eén renster van Laboral Kutxa - Fundación Euskadi bleef roerloos liggen.

Het ging om de Italiaanse Debora Silvestri. Zij kneep hard in de remmen toen ze de val zag en werd over de vangrail gekatapulteerd. De zorgen waren groot, maar via Italiaanse media kwam het verlossende woord dat de renster bij kennis was. Ze werd ter plekke aan haar verwondingen behandeld.

Rai saying Silvestri is responsive

Lotte Kopecky wint Milaan-Sanremo

De dappere poging van Nooijen strandde uiteindelijk in schoonheid. Dus kwam het aan op een uitgedunde eindsprint de Via Roma. Daar bleek de Belgische Lotte Kopecky de sterkste. De voormalig wereldkampioene versloeg Noemi Rüegg en Eleonora Gasperrini. Puck Pieterse was de beste Nederlandse op plek 4. Lorena Wiebes, teamgenote van Kopecky, werd zesde.

Pieterse kleurde de finale door op de Poggio, de laatste klim van de wedstrijd, aan te vallen. Ze kreeg vier rensters met zich mee. Het vijftal wist in de slotkilometers langs de Italiaanse kust voor te blijven op het peloton. Het is voor Kopecky de vijfde overwinning in een zogenoemd wielermonument. Ze was al drie keer de beste in de Ronde van Vlaanderen en won Parijs-Roubaix een keer.