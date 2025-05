Wielericoon Tom Dumoulin krijgt maar geen genoeg van andere sport: 'Op naar de Olympische Spelen?'

Tom Dumoulin is na zijn indrukwekkende wielrencarrière een ander pad ingeslagen. Dat liet hij aan het begin van dit jaar al zien, door op de halve marathon van Egmond een tijd van 1.08.45 te lopen. Oud-collega Marcel Kittel denkt dat er nog meer in het vat zit.

De Duitse wielrenner - die uitstekend Nederlands spreekt - filmt een rennende Dumoulin, gehuld in een shirtje van TeamNL. 'Aan het klaarmaken voor de Olympische Spelen?!', schrijft Kittel met een knipoog bij zijn story op Instagram.

De twee voormalig profs zagen elkaar in voorbereiding op De Avondetappe, een programma waarbij de laatste etappe van de (in dit geval) Giro d'Italia wordt geanalyseerd. Dumoulin won de Ronde van Italië in 2017 en pakte dat jaar ook twee etappes (in totaal vier). De 37-jarige Kittel schreef in zijn carrière ook vier etappezeges in de Giro op zijn naam.

Wielerheld Tom Dumoulin weet niet wat hij meemaakt in Mexico: 'Ze proberen me te vermoorden' Tom Dumoulin is inmiddels al eventjes gestopt als beroepsrenner, maar desondanks stapt hij met enige regelmaat nog op de fiets. Zo is hij deze week in Mexico om te wielrennen, maar dat verloopt niet zonder slag of stoot...

Gehinderd door het dierenrijk

Dumoulin deelde donderdagochtend alweer beelden dat hij aan het hardlopen was. Dat blijkt hem nu een stuk makkelijker af te gaan dan twee dagen terug, toen hij werd geteisterd door het wilde dierenrijk van Hilversum. 'In tegenstelling tot twee dagen geleden, begrijpen de koeien van Hilversum dat ze een hardloper op snelheid niet in de weg moeten zitten', schrijft de 34-jarige topsporter erbij.

Toen Dumoulin in januari zo'n snelle tijd (een PR) op de halve marathon in Egmond liep, had hij de dag ervoor al een stuk gefietst. Na afloop verklapte hij bij de NOS ook eens een hele marathon te willen lopen. "Maar dan wil ik me wel goed kunnen voorbereiden. Ik ben nu eigenlijk nog maar net gestopt met fietsen."

Ex-wielrenner Tom Dumoulin beleefde kwetsbaar moment bij NOS: 'Ik zat zo slecht in mijn vel' Tom Dumoulin is al enkele jaren een vast gezicht bij de NOS-uitzendingen rondom wielrennen. De nog maar 34-jarige analist stopte relatief vroeg met zijn sport na een donkere periode. 'Ik had tegen mezelf in bescherming moeten worden genomen'.

Grapje, toch?

Hoewel Dumoulin al uitstekende tijden kent op de halve marathon, lijkt het vooralsnog bij een grapje van Kittel te blijven over de Olympische Spelen. De toptijden op de marathon bij de afgelopen Spelen lagen iets boven de twee uur en zes minuten. Maar goed, Dumoulin heeft nog wel drie jaar voordat de olympische zomer in Los Angeles begint...