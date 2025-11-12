Mathieu van der Poel is al wereldkampioen op de weg en in het veld. Ook hoopt hij nog ooit op de mountainbike de regenboogtrui te winnen. Maar er bestaat een reële kans dat de 30-jarige Nederlander op een heel ander WK verschijnt.

In 2023 veroverde Van der Poel de wereldtitel op de weg in het Schotse Glasgow. Daarbij kunnen nog zeven gouden medailles op de WK veldrijden worden toegevoegd. Tel daarbij de overwinningen in wielerklassiekers Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race en je komt tot de conclusie dat Van der Poel een van de allerbesten ooit op de fiets is. Maar hoe zit dat met zwemmen en hardlopen?

Van der Poel doet gewaagde belofte

Dat komt namelijk samen in een Ironman. Daarbij moeten sporters 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. Mogelijk loopt Van der Poel er eentje. Dat is namelijk de belofte die hij heeft gedaan. Dat onthulde zijn vriend en wielerinfluencer Freddy Ovett op Instagram. " MVDP bevestigt dat hij zal meedoen aan een Ironman als deze video 100.000 likes krijgt", zette hij op Instagram.

Van der Poel gaf zelf al een duwtje in de goede richting; de Nederlander gaf de post zelf een like. Dat deden ook topwielrenster Demi Vollering, schaatser Tim Prins en Niels Laros. Inmiddels staat de teller na meer dan één dag op meer dan 65.000 likes. De kans dat Van der Poel een Ironman gaat doen komt dus dichtbij.

Wel plaatste de Nederlander een kleine kanttekening. "Ik moet nog altijd de Ironman van Average Rob doen", reageerde hij onder de post. Eerder maakte Van der Poel de afspraak om met de Belgische contentcreator een tocht te doen, als een video van hem 42.000 likes haalde. Die afspraak staat al bijna twee jaar.

Oud-wielrenner wereldkampioen Ironman

Van der Poel kan om tips vragen bij de Belgische ex-renner Greg Van Avermaet als het gaat om de Ironman. De olympisch kampioen van 2016 werd afgelopen weekeinde op de halve Ironman in de leeftijdsgroep van 40 tot en met 44. Van Avermaet liep in zijn voorbereiding nog samen met - jawel - Van der Poel.