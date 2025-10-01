Remco Evenepoel greep woensdag na de wereldtitel tijdrijden ook de Europese titel. Dat zal ongetwijfeld opnieuw voor vreugde hebben gezorgd bij zijn vrouw Oumi Rayane. Zij steunde Evenepoel afgelopen week in Rwanda en door de reputatie van het land was het een omstreden besluit om überhaupt daarheen te gaan. De geliefde van het wielerfenomeen voelde zich dan ook geroepen om daar uitleg over te geven.

Het WK in Rwanda was op voorhand al enorm spraakmakend. Het was tenslotte voor het eerst dat de wereldkampioenschappen in Afrika werden gehouden, maar wielerunie UCI kon door het gekozen gastland op veel kritiek rekenen. President Paul Kagame, die al 25 jaar aan de macht is, maakt namelijk het leven van critici op zeer bedenkelijke manieren zuur en speelt ook een rol bij de burgeroorlog in buurland Congo

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch haalde vlak voor het WK nog maar eens keihard uit naar de beslissing om in Rwanda te gaan fietsen. De UCI zadelde daarmee ook de renners op met een moreel dilemma om wel of niet naar Rwanda af te reizen. De meesten besloten echter toch te gaan, want het WK is nu eenmaal enorm belangrijk. Evenepoel deed dus ook mee en met succes. Hij won goud bij het tijdrijden en pakte na een merkwaardig incident achter Tadej Pogacar het zilver in de wegwedstrijd.

Vrouw Evenepoel over omstreden besluit

Evenepoel werd in Rwanda gesteund door zijn vrouw en zij was zich duidelijk bewust van hoe gevoelig de keuze was om naar het Afrikaanse land af te reizen. Rayane deelde op haar Instagram deze week een bericht waarin ze uitlegde waarom ze toch was gegaan.

"De reden dat ik hier ben, is niet omdat we deze locatie als "vakantie" hebben gekozen. De wereldkampioenschappen werden hier georganiseerd door de UCI, en ik ben meegekomen om mijn man te ondersteunen", schrijft ze in haar bericht.

"Voordat ik iets deel over deze reis: ik wil duidelijk maken waar mijn waarden liggen. Ik ben tegen alle vormen van menselijk lijden, waar ook ter wereld. Onrecht is onrecht. Voor mijn reis heb ik een donatie gedaan aan een organisatie die mensen in de getroffen regio helpt."

Ondanks alle problemen in Rwanda heeft de vrouw van Evenepoel toch een bijzondere tijd gehad: "Tijdens deze reis heb ik het geluk gehad om mensen te ontmoeten die vriendelijk, bescheiden en gastvrij zijn, zelfs in moeilijke omstandigheden. Mijn respect en solidariteit liggen altijd bij gewone mensen, nooit bij regeringen die lijden veroorzaken."

Middelpunt van rel

Rayane werd enkele maanden geleden overigens ongewild het middelpunt van een enorme rel in België door uitspraken van sportjournalist Ruben Van Gucht. Hij beweerde in het VRT-programma De Afspraak dat Evenepoel financieel voor de familie van zijn zou zorgen. De Belgische renner zag dat en reageerde woedend op de 'absurde en respectloze uitspraken'.

"Ik weet niet waar jij je verhalen vandaan haalt, Ruben. Of is het soms moeilijk voor jou te geloven dat een Marokkaanse familie gewoon hard gewerkt heeft en welgesteld is? Dat zegt meer over jouw beperkte wereldbeeld dan over de realiteit", schreef hij toen in een statement op Instagram.