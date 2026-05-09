De Giro d'Italia werd ook in de tweede etappe opgeschrikt door een heftige valpartij in het peloton. Een groot aantal renners kwam ten val op het gladde wegdek. Met name bij UAE is de schade groot.

Er gingen een hoop renners tegen de vlakte, vlak voor de finale van de tweede etappe. Een aanral van hen kwam daarbij in botsing met de vangrail en liep daar ernstige verwondingen aan over. Er moesten meerdere ambulances aan te pas komen om hen te verzorgen en daarom werd de koers even geneutraliseerd.

Met name binnen UAE waren er veel slachtoffers. Het gebeurde vlak achter Jan Christen, die nog als eerste kon finishen voor de ploeg. Hij zag het incident achter hem gebeuren en schrok zichtbaar. Jay Vine, Marc Soler en Adam Yates waren er ernstig aan toe.

Drama voor Jay Vine

Vine keerde in de Giro terug na veel blessureleed. Begin dit jaar liep hij tijdens de laatste etappe van de Tour Down Under een breuk in zijn pols op die maanden duurde om te herstellen. Bij zijn terugkeer in de Ronde van Catalonië kwam de Australiër opnieuw ten val, waardoor de revalidatie opnieuw kon beginnen. Na een zwaar proces keek hij uit naar de Giro, maar dat is ook in een drama geëindigd voor de renner.

Vine moest per brancard worden afgevoerd en kan de koers niet vervolgen. Ook voor Marc Soler stopt de Giro na zijn val in de tweede rit. "We zullen snel een medische update geven", schrijft UAE op sociale media. "Ze zijn onderweg naar het ziekenhuis", zegt ploegleider Mauro Gianetti. "We wachten op informatie van de artsen."

Adam Yates

Yates kon met snijwonden en kleerscheuren wel verder fietsen. Hij schoof onder de vangrail door en zat onder de modder en bloed. Zijn verwondingen zullen wel impact hebben op zijn kansen in het vervolg van de koers. Hij heeft ook veel tijd verloren door de valpartij.

