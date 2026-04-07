Wielrenner Paul Seixas heeft op knappe wijze ook de tweede etappe van de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De Franse klassementsleider van Decathlon CMA CGM, pas 19 jaar oud, kwam na een bergrit over 164 kilometer solo aan in Mendukilo Kobazuloa.

De Deen Mattias Skjelmose won anderhalve minuut later de sprint van een elitegroep om de tweede plaats. De Sloveen Primoz Roglic werd derde.

De 19-jarige Seixas was maandag ook al oppermachtig tijdens de openingstijdrit. Seixas sprong tijdens de beklimming van de lastige San Miguel de Aralar, met de top op 20 kilometer van de streep, weg uit het peloton. Het toptalent achterhaalde de vroege vlucht met onder anderen Frank van den Broek en ging alleen door. Na een lange afdaling liep de weg weer omhoog in de slotkilometers. De Fransman bouwde zijn voorsprong op de concurrentie alleen maar verder uit.

Harde valpartijen

De Fransman Kévin Vauquelin van Ineos Grenadiers, de nummer 2 van de tijdrit, kwam tijdens de rit ten val. In de afdaling van de San Miguel de Aralar ging de Spanjaard Mikel Landa hard onderuit. De Ronde van het Baskenland duurt tot en met zaterdag.

De Franse tiener gaat vooralsnog ruim aan de leiding in het algemeen klassement. Hij heeft bijna twee minuten voorsprong op Roglic, vlak daarachter volgen onder meer Florian Lipowitz, Skjelmose en Ben Tulitt.

Seixas is het nieuwe grote wielertalent én de hoop voor het Franse wielrennen. Een maand geleden maakte hij al enorm veel indruk in Strade Bianche. Daar werd hij, achter winnaar Tadej Pogacar, knap tweede. Vorig jaar won hij onder meer het eindklassement in Tour de l'Avenir en behaalde hij een poduimplaats tijdens de Franse kampioenschap. Hij eindigde als derde tijdens de tijdrit.