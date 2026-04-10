Mathieu van der Poel gaat zondag in Parijs-Roubaix op jacht naar een historische vierde opeenvolgende zege. Alpecin-Premier Tech heeft de selectie bekendgemaakt en de Nederlander krijgt een ijzersterk legertje om zich heen in het noorden van Frankrijk, met daarin een opvallende landgenoot.

Tibor Del Grosso staat zondag voor het eerst aan de start van een monument. De 22-jarige Nederlander stond aanvankelijk niet op de startlijst, maar de geruchten over zijn deelname werden de laatste weken steeds hardnekkiger. Toen hij bij de verkenning werd gesignaleerd, was het vrijwel zeker. Vrijdag werd zijn deelname officieel bevestigd. Del Grosso won afgelopen weekend nog de NXT Classic in Limburg, zijn eerste zege van jaar.

IJzersterke ploeg

Van der Poel kan ook rekenen op twee andere renners die weten hoe het is om op het podium in het Vélodrome van Roubaix te staan. Jasper Philipsen finishte zowel in 2023 als in 2024 als tweede achter zijn ploegmaat en zal wederom als schaduwkopman fungeren. Silvan Dillier werd in 2018 tweede na een sprint tegen wereldkampioen Peter Sagan en zal vooral in de beginfase van de koers goud waard zijn om de vroege vlucht onder controle te houden.

Verder bestaat de selectie uit ervaren mannen. Edward Planckaert, Jonas Rickaert en Florian Sénéchal voegen zich bij het kwartet. Sénéchal werd in 2019 zelfs zesde in Roubaix en kent het parcours als zijn broekzak. Met zes ploeggenoten beschikt Van der Poel over een van de sterkste teams aan de start.

Debuteren aan de zijde van Mathieu van der Poel

Voor Del Grosso is het een bijzonder moment. De 22-jarige Gelderlander geldt als een van de grootste Nederlandse wielertalenten van zijn generatie. Hij is regerend Nederlands kampioen veldrijden en liet ook op de weg dit voorjaar al vaan zich horen. Regelmatig wordt de vergelijking met Van der Poel getrokken, die als multitalent eveneens uitblonk in zowel het veld als op de weg.

Bij de beloften finishte Del Grosso al eens als achtste in Parijs-Roubaix, dus de kasseien zijn hem niet onbekend. Zondag mag hij zich voor het eerst meten met de absolute wereldtop in de Hel van het Noorden.

Parijs-Roubaix

Van der Poel won de laatste drie edities van de 'Hel van het Noorden' en is titelverdediger. Van zijn vijf deelnames eindigde hij slechts eenmaal niet op het podium: in 2022 werd hij negende. Een vierde opeenvolgende zege zou hem mederecordhouder maken naast Roger De Vlaeminck en Tom Boonen, die elk vier zeges op hun naam hebben. Echter is de concurrentie groot met ook Tadej Pogacar aan de start, waar momenteel geen maat op staat.