De wielersport is opnieuw opgeschrikt door dramatisch nieuws. In de Spaanse Vuelta Junior a la Ribera del Duero kwam een 17-jarige Spaanse renner na een valpartij om het leven.

Het gaat om Ivan Melendez Luque. Hij overleed na een zware valpartij in de UCI-jeugdkoers. Het noodlottige ongeval vond plaats halverwege de tweede etappe. De wielerwedstrijd vindt plaats in het noorden van Spanje.

Reanimatie

Melendez Luque reed in het peloton toen de crash gebeurde en dus zagen veel renners het gebeuren. Al snel was duidelijk dat de 17-jarige renner er slecht aan toe was. De toegesnelde hulpdiensten deden een poging om de Spanjaard te reanimeren, maar alle hulp bleek tevergeefs.

Na het overlijden van de renner van Tenerife-Cabberty werd de koers stilgelegd en vervolgens definitief stopgezet. De derde en laatste etappe stond eigenlijk zondag op het programma, maar is geschrapt.

Diep bedroefd

Het nieuws is een grote schok voor de wielerwereld, dat de laatste tijd geteisterd wordt door fatale valpartijen van jonge wielrenners. UCI-voorzitter David Lappartient laat weten 'diep bedroefd' te zijn. " Mijn gedachten zijn bij zijn dierbaren en bij iedereen binnen de wielergemeenschap die rouwt om zijn verlies."

Het wielrennen blijft een gevaarlijke sport en de laatste tijd steeds vaker dodelijk. In juli overleed de 19-jarige Samuele Privitera in de Italiaanse Ronde van Aosta, begin juni kwam de 21-jarige Turk Mustafa Ayyorkun om het leven in de Ronde van Iran en eind vorig seizoen werd een crash op het WK in Zürich fataal voor de Zwitserse Muriel Furrer (18).