Wielrenner wekt verbazing na val in Parijs-Roubaix: 'Ik was een beetje in de war'

Alexander Kristoff kwam bij Parijs-Roubaix ten val op zijn hoofd en was vervolgens in de war. Het was zo erg, dat de Noorse wielrenner zelfs de verkeerde kant op reed. Dat liet de renner weten via de sociale media van zijn ploeg Uno-X Mobility.

Kristoff kwam in de eerste helft van de koers ten val. "En daarbij landde ik op mijn hoofd. Ik had een beetje hoofdpijn, was ook een beetje in de war, en ik denk dat er misschien sprake was van een hersenschudding", blikte de oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen terug.

"Ik had geen idee meer welke richting ik uit ging en vertrok de verkeerde kant op. Plots zag ik renners naar me toe rijden. 'Oké, ik moet me omdraaien', besefte ik toen."

Mogelijk laatste seizoen

De 37-jarige Kristoff, die naar eigen zeggen waarschijnlijk bezig is aan zijn laatste wielerseizoen, stapte uiteindelijk af in zijn mogelijk laatste Parijs-Roubaix. "Ik had gehoopt dat ik niet in een volgwagen zou moeten eindigen, maar ik sta niet echt te springen om nog een keer Parijs-Roubaix te doen."

Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel trok voor het derde jaar op rij bij het monument in Frankrijk. Dat had hij mede te danken aan een andere valpartij: grote concurrent Tadej Pogacar ging halverwege koers onderuit op de negende kasseistrook, na een gewaagde poging om Van der Poel onder druk te zetten. De Nederlander maakte daar dankbaar gebruik van en reed direct een stuk bij hem weg.

Bidongooier van Mathieu van der Poel meldt zich bij de politie: 'Vlaag van verstandsverbijstering' De man die zondag tijdens de slotfase van Parijs-Roubaix een volle bidon in het gezicht van Mathieu van der Poel gooide, heeft zich inmiddels gemeld bij de politie. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt, maar hij is verhoord en zou volgens Belgische media 'spijt hebben' van zijn actie, die vermoedelijk is gepleegd in een 'vlaag van verstandsverbijstering'.

Bidongooier

Het ging na afloop van Parijs-Roubaix vooral over de bidon die naar Van der Poel werd gegooid. De Belgische 'wielerfan' heeft zichzelf inmiddels gemeld bij de politie in zijn eigen land. De Nederlander noemde het zelf een poging tot doodslag.

Van der Poel sprak na afloop duidelijke taal over het incident. "Dit kunnen we niet laten passeren", zei hij bij sportzender Sporza. "Het was een volle bidon en het deed veel pijn. Als ik die bidon op mijn neus krijg, is hij gebroken. Hopelijk kan de politie de man identificeren, want hier moet een proces van komen. Dit is poging tot doodslag", aldus de renner van Alpecin-Deceuninck.