Woede na 'aanslag' op Mathieu van der Poel door 'eencellige': 'Ik kan er niet bij met mijn hoofd'

Voor de derde keer op rij wint Mathieu van der Poel Parijs-Roubaix, de iconische koers met maar liefst 55 kilometer aan kasseistroken. Het was een spectaculaire editie vol actie. Zo ging Tadej Pogacar onderuit, waardoor Van der Poel 38 kilometer voor de finish alleen aan kop kwam. Later kreeg hij nog een lekke band op een van de laatste kasseistroken. Maar waar het na afloop het meest over ging? De volle bidon die 33 kilometer voor het einde naar zijn gezicht werd gegooid.

Van der Poel noemde het incident na afloop zelf 'een poging tot doodslag'. “Ik krijg zo’n bidon vol op m’n gezicht en dat is genoeg om een kaak te breken.”

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast en natuurlijk kwam Parijs-Roubaix ter sprake. Hoewel ze beiden lovend waren over de koers die 'ongelofelijk prachtig' was, waren ze ook razend over het bizarre incident.

'Ontiegelijke idioot'

“Het was ook nog eens een volle bidon! En hij fietste 45 kilometer per uur of zo", begint Van As verontwaardigd. “En dan krijg je van een of andere ontiegelijke idioot een bidon op je smoel.”

“Sorry hoor, maar wat voor een eencellige idioot ben je dan?” vult Hoog aan. Van As: “Het is gewoon een aanslag.”

Nooit meer naar sportwedstrijden

Hoog vervolgt: “Van der Poel was er zelf ook heel duidelijk over. Identificeren die man, rechtszaak aanspannen en zorgen dat hij nooit meer naar een sportwedstrijd gaat. Niet naar wielrennen, niet naar voetbal. Gewoon wegblijven. Wat ben je voor een onsportieve eencellige debiel dat je zoiets doet?”

Van As sluit af: “Ik kan er echt niet bij met m’n hoofd. Je bent toch een sportliefhebber? Je kijkt toch omdat je het gaaf vindt? Hoe bedenk je dit dan? Dan spoor je toch niet.”

Duidelijke taal dus. De man die de bidon gooide, meldde zich later op de avond bij de Belgische politie. Hij is verhoord en er is een proces-verbaal opgesteld.

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week komt natuurlijk de Rotterdam marathon voorbij, maar ook Parijs-Roubaix en de Formule 1. Luister nu via je favoriete podcastapp of hieronder: