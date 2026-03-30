Een opmerkelijk incident na In Flanders Fields. Jasper Philpsen schreef zondag de wedstrijd op zijn naam na een sprint, maar daarachter gebeurde er ook een hoop. Terwijl de ploeggenoot van Mathieu van der Poel zijn feestje vierde, kregen twee andere renners ruzie.

Philipsen knalde in de koers die voorheen Gent-Wevelgem heette naar de overwinning. Voor hem, Van der Poel en de rest van Alpecin-Premier Tech was het dus feest, bij de rest waren de druiven zuur. Het zorgde bij frustratie bij twee renners: Jordi Meeus van Red Bull-Bora-Hansgrohe en de Visma | Lease a Bike-renner Christophe Laporte. Zij maakten voor het oog van de camera's flink ruzie.

Ruzie haarfijn vastgelegd

Sporza legde de ruzie haarfijn vast. De twee zaten vlak achter Philipsen voordat de eindsprint begon, maar gunden elkaar weinig ruimte. Laporte eindigde nog als derde, maar Meeus zag een goede klassering in rook opgaan. Hij schoot met een voet uit het pedaal nadat Laporte en hij duelleerden om de positie. Meeus was woest. "Ik zat in het wiel van Philipsen en jij verandert je lijn", briest hij vlak na de finish tegen de Fransman in Nederlandse dienst. "Jij kan toch een beetje remmen? What the fuck!"

Laporte vond niet dat hij iets verkeerds had gedaan, maar dat zag Meeus toch anders. "Je hebt me gewoon in de hekken geduwd", foeterde hij. Laporte heeft daar wel een panklare oplossing voor. "Jij kan remmen..." Meeus: "Nee, ik zat in het wiel van Philipsen en jij veranderde je lijn." Vervolgens vertrekt Meeuw kwaad, terwijl Laporte hem tevergeefs nog naroept.

De jury vond het allemaal niet zo erg, want Laportes derde plaats in de eindrangschikking werd gewoon gehandhaafd. Meeus werd overigens slechts 36ste door het incident. De winst ging dus naar Philipsen, die met overmacht de sprint won. Kort daarvoor leken Mathieu van der Poel en Wout van Aert nog kansrijk. Zij maakten er een lange ontsnapping van, maar werden uiteindelijk ingerekend door het peloton. Voor Van der Poel en co kwam het dus alsnog goed, want zijn ploegmaat won.

Blik op Ronde van Vlaanderen

Voor de Nederlander, die niet in absolute topvorm was, gaat de blik nu op aankomende zondag. Dan staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Tadej Pogacar en Van der Poel zijn daar de grote topfavorieten. Ook Van Aert is van de partij, net als voormalig wereldkampioen Mads Pedersen.