Wout Poels slaat toe in Ronde van Hongarije en doet na missen Giro wat de ploeg van hem vraagt

Wout Poels heeft revanche genomen door de slotetappe in Hongarije op zijn naam te schrijven. In een sprint met een elitegroepje kwam de Nederlander als sterkste uit de strijd. Thibau Nys hield stand en schrijft daarmee het algemeen klassement op zijn naam.

In de vijfde etappe was Poels actief aan het koersen. De renner van Bahrain-Victorious zette twee keer de aanval in samen met landgenoot Frank van den Broek. Echter werden de twee Nederlanders snel weer ingerekend door het peloton. Bij laatste passage demarreerden Emanuel Buchmann die zo een klein gaatje wist te slaan. Nys reageerde en reed het gat richting de finish dicht.

Terwijl alle aandacht uitging Nys, die aan de leiding van het klassement ging, was het iemand anders die er met de etappezege vandoor ging. Vanuit de achtergrond snelde Poels langs alles en iedereen richting de streep. Niemand kon meer in de buurt komen waardoor de 36-jarige renner zijn eerste overwinning van het seizoen pakte.

Geen Giro voor Poels

Met zijn zege in Hongarije kon Poels zijn teleurstelling wegspoelen vanwege het moeten missen van de Ronde van Italië. De Nederlander kon in de Giro d'Italia opgaan voor zijn trilogie om zo in alle grote rondes een etappeoverwinning op zijn naam te schrijven. Poels werd niet geselecteerd, ondanks dat hij in de voorbereiding aantoonde in goede vorm te verkeren. Zijn team gaf aan dat hij zich moest voorbereiden op andere koersen om daar broodnodige punten te pakken voor zijn ploeg. Hij doet in ieder geval wat er gevraagd wordt met een ritzege in Hongarije en een derde plek in het eindklassement.