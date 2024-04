Geen Giro d'Italia voor Wout Poels: 'Het team wil dat ik mij ga voorbereiden op andere belangrijke koersen'

Wout Poels gaat zaterdag toch niet van start in de Giro d'Italia. De 36-jarige rittenkaper had graag van start gegaan om zijn bijzondere trilogie te voltooien, maar zijn team Bahrain - Victorious zet een streep door zijn ambities.

Poels won vorig jaar op knappe wijze al ritten in de Tour de France en in de Vuelta. Zo bleef alleen de Ronde van Italië over om zijn trilogie te voltooien. Helaas moet de Limburger zijn plannen opzij zetten nadat naar buiten kwam dat zijn ploeg andere doelen voor hem in gedachte heeft.

Tegenover het AD geeft Poels uitleg over het ontbreken in de Giro-selectie. "Het team wil liever dat ik mij ga voorbereiden op andere belangrijke koersen later dit jaar. Helaas, maar dat is ook onderdeel van professionele sport."

Wijziging in de plannen voor Poels

De Nederlander stelt zich sportief op en ziet kansen voor volgend jaar. "Wellicht dat de Giro de komende jaren beter in mijn programma past. Ik sta overigens nog wel reserve, dus mocht er onverhoopt iets gebeuren met de andere renners dan sta ik klaar om in te springen. Het is nog een lang seizoen en hopelijk kan ik voor de Tour gaan", laat Poels weten.

Poels liet in de Tour of the Alps zien in uitstekende vorm te verkeren. Daarom is het ontbreken van de rittenkaper zeer opvallend te noemen. Wie de klimmer gaat vervangen bij Bahrain - Victorious is nog niet bekend. De ploeg reist in ieder geval met Italianen Antonio Tiberi en Damiano Caruso af naar de Ronde van Italië om een klassement na te streven.