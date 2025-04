Oud-wielrenner Michael Boogerd keert in bijzonder opvallende rol terug in Amstel Gold Race

Michael Boogerd keert zondag officieel terug in de Amstel Gold Race. Dat doet de oud-wielrenner niet als renner of als trainer, maar als verslaggever voor de NOS. Boogerd gaat dat doen vanaf de motor.

Boogerd is al regelmatig te horen als analist bij de NOS tijdens verschillende wielerwedstrijden. Tijdens de Amstel Gold Race maakt hij echter zijn debuut op de motor. In 1999 wist Boogerd de belangrijkste Nederlandse wielerklassieker al een keer op zijn naam te schrijven. In 2000, 2003 en 2004 werd de Nederlandse oud-renner tweede tijdens de Limburgse klassieker de Amstel Gold Race.

Betrokkenheid

"Ik ga op de motor het motorcommentaar doen. Dus ik zal af en toe in de uitzending komen met hopelijk iets speciaals of iets wat de mensen niet direct op tv kunnen zien", zo vertelt Boogerd over zijn nieuwe rol bij de NOS tijdens de Amstel Gold Race.

Boogerd denkt wel dat hij zich moet gaan inhouden om niet te betrokken te zijn bij de koers. "Als je morgen een kopgroep ziet en je ziet ineens een motor meedraaien, dan is dat waarschijnlijk die van mij. Volgens mij ga je helemaal dat koersgevoel weer krijgen dat je er echt weer tussen zit. Dus ik zal mezelf wel moeten inhouden denk ik. Dat ik niet te veel op de schouder van de motard klop en zeg: 'Hup mee!'''

Hells Angels

Voor Boogerd is het niet de eerste keer dat hij achterop de motor stapt. De oud-renner is goed voorbereid. "Ik heb al even geoefend. Het WK-parcours hebben we gedaan. En een paar recreanten geïnterviewd vanaf de motor. Je kan ook gaan staan op die motor. Dat heb ik niet geoefend en ik weet ook niet of ik dat ga doen. Dat is een beetje link."

Boogerd had alleen gehoopt dat hij een andere outfit aan mocht achterop. "Ik heb een motorpak aan. Ik had eigenlijk gevraagd om een ander pak, met zo'n grote adelaar op mijn rug. Zo'n Hells Angels-jack ofzo, maar die kreeg ik niet."