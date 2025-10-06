Een opvallend bericht uit de wielerwereld. Daar heeft Alexandr Vinokourov junior een dratische beslissing genomen over zijn carrière. De pas 23-jarige wielrenner en zoon van de legendarische Alexandr Vinokourov blijkt nu zijn laatste wedstrijd al te hebben gefietst.

Hij heeft namelijk besloten zijn nog prille carrière nu al te beëndigen. Daar heeft de jongeling een verdrietige reden voor, zo legt hij uit via zijn eigen kanalen. Hij begint het bericht met de tekst 'The Last Dance', een referentie naar de documentaire van basketbal-icoon Michael Jordan.

Met het aantal kilometers die Vino jr de voorbije dagen maakte was niets mis, want hij reed nog aardig rond in de Tour de Langkawi. Die meerdaagse rittenkoers bleek echter zijn laatste wapenfeit op de tweewieler. Dat heeft alles te maken met een incident dat in maart van dit jaar plaatsvond in Griekenland.

Zware val in Griekenland

Daar kwam hij namelijk zeer hard ten val. Fysiek was de schade groot met onder meer een dijbeenbreuk, maar mentaal was het ook goed mis. "Na mijn valpartij in maart heb ik zeven maanden met angst en pijn getraind en gekoerst."

Hij maakte begin september zijn comeback in het peloton en reed nog ruim een maand lang rond voor XDS Astana, maar vindt het nu mooi geweest. "Ik ben gezegend en trots dat ik mijn team heb geholpen aan vier ritzeges en een vierde plaatst in het eindklassement tijdens mijn laatste koers. Ik bedank alle mensen die er in dit hoofdstuk voor me waren en zie jullie snel in de volgende."

Zeer bekende vader

Zijn vader Alexandr Vinkourov was in de jaren '00 en het begin van de jaren '10 een van de meest in het oog springende renners in het peloton. Hij won onder meer de Ronde van Spanje in 2006, tweemaal Luik-Bastenaken-Luik én werd in 2012 olympisch kampioen op de weg. Al ging daar een veelbesproken finish met Rigoberto Uran, die zich opzettelijk in de luren leek te leggen, aan vooraf.

Tweelingbroer gaat wel door

Overigens blijft de naam Vinokourov behouden voor het wielerpeloton. Nicolas, de tweelingbroer van Alexandr junior, zet zijn carrière wel voort. Hij werd in het verleden tweemaal Kazachs kampioen op de weg en deed de afgelopen twee edities van de Ronde van Spanje mee. Daar baarde hij dit jaar opzien door veelvuldig in de aanval te gaan. Hij was ook de renner die in de Tour of Langkawi als vierde eindigde in het algemeen klassement.