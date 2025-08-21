Wie de deelnemerslijst van de Vuelta a España heeft doorgenomen, zag daar onlangs wel een heel bekende wielernaam staan. Enkele dagen voor de start van de Ronde van Spanje werd namelijk duidelijk dat de zoon van een Spaanse wielergrootheid zijn opwachting maakt in de koers waar zijn vader ooit schitterde.

Begin deze eeuw was Joseba Beloki een van de beste klassementsrenners van zijn generatie. De Spanjaard maakte het in de Tour de France onder meer Jan Ullrich en Lance Armstrong lastig. In Frankrijk behaalde hij meerdere ereplaatsen in de strijd om de gele trui.

In 2000 en 2001 eindigde hij als derde, een jaar later was hij in 2002 de nummer twee achter Armstrong. Dat jaar eindigde hij ook op het podium (derde) in de Vuelta. Een jaar later was hij opnieuw ijzersterk in de Franse wielerronde, maar ging het vreselijk mis.

Beruchte valpartij

Tijdens een beruchte afdaling kwam Beloki hard ten val. Hij brak daarbij onder meer zijn dijbeen en elleboog en zou nooit meer zijn topniveau halen. Zijn val werd wereldberoemd, maar dat kwam vooral door zijn concurrent Armstrong. Die moest uitwijken voor de vallende Beloki en sneed vervolgens een stuk af door over een weiland te fietsen.

Markel Beloki

Gelukkig is er voor de wielerliefhebbers weer een talentvolle Beloki te bewonderen. Zijn zoon Markel Beloki werd in 2024 prof bij EF Education Easy-Post. Op dat moment was hij slechts negentien jaar oud en was hij al Spaans kampioen tijdrijden bij de junioren. Nu is hij 20 jaar en staat hij voor een bijzondere wedstrijd.

Weer een Beloki in de Vuelta

Net als zijn vader ooit gaat Markel namelijk de Vuelta rijden. Hij is opgenomen in de selectie van de ploeg en maakat dus zijn debuut in een grote ronde. Andere bekende namen uit het team zijn Esteban Chaves en James Shaw. Ook de Nederlander Jardi van der Lee is onderdeel van het 'roze' wielerteam.

Tips van papa Beloki

De jonge Beloki kreeg ook wat handige tips van zijn vader. "Mijn vader vertelde me dat ik gewoon plezier moet hebben en flink moet lijden. Je kan luisteren naar veel adviezen, maar dat is wel het belangrijkste: gewoon lol maken en zo diep als mogelijk proberen te gaan."

Voor de twintiger is het natuurlijk bijzonder om aan een wedstrijd deel te nemen waar zijn vader jaren geleden imponeerde. De inmiddels 52-jarige Beloki won namelijk ook al eens een etappe in de Ronde van Spanje. "Als kind keek ik al naar de Vuelta. Ik groeide op met het kijken naar de wedstrijd. Dat deed ik ook met de Tour en Giro, maar dit is specialer voor mij."

Wanneer is de Vuelta?

De Vuelta begint aankomende zaterdag in het Italiaanse Turijn. In dat land worden de eerste etappes verreden. Ook doet de koers nog Frankrijk en Andorra aan, maar vanaf de tweede Vuelta-week vindt het spektakel zich volledig op Spaanse bodem af. De slotetappe is op zondag 14 september in Madrid.