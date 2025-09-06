Het is Team UAE Emirates wéér gelukt. De steenrijke topploeg kon wederom juichen in de Vuelta. In Spanje boekte de ploeg dankzij Marc Soler wederom een dagsucces en daarmee schreef het geschiedenis.

De Ronde van Spanje begon wederom met een Pro-Palestijns protest rondom de neutralisatie. Het veelbesproken Israel-Premier Tech had voorafgaand aan de etappe al een opvallende maatregel genomen. De ploeg besloot om de naam van het land niet meer te vermelden op het wielershirt vanwege de veiligheid.

Na de monsterlijke beklimming naar de top van de Angliru van vrijdag was het deze zaterdag opnieuw klimmen geblazen. Voorin was het wederom feest voor UAE Emirates. De ploeg boekte in etappe 14 maar liefst de zevende ritzege. Na tweemaal Jay Vine, twee keer Juan Ayuso, een keer Joao Almeida en een gewonnen ploegentijdrit was het ditmaal Marc Soler die als eerst over de streep kwam na een lange vlucht. Nog nooit won een ploeg deze eeuw zeven ritten in de Vuelta, die nog meer dan een week duurt.

Strijd om rode trui

Achter Soler liet UAE zich ook zien, door tempo te maken voor kopman Almeida. Hij is namelijk de grootste uitdager van Jonas Vingegaard. De Deen van Visma | Lease a Bike werd op de lastige slotklim nauwelijks getest. Het meest in het oog springende moment: Almeida die zich boos maakte vanwege een meerennende supporter. Net als op de Angliru volgde Vingegaard alleen maar, waardoor het échte spektakel uitbleef.

Mentaal tikje Jonas Vingegaard

Het was nota bene Jay Hindley die aanviel en daardoor Almeide en Vingegaard met zich meekreeg in de slotkilometer. De Deen deelde nog een mentaal tikje uit door als tweede te eindigen en zo twee bonificatieseconden meer te pakken dan de Portugees. Het gat is daardoor 48 seconden.

Zondag houden de klassementsrenners zich waarschijnlijk koest. Na een aantal loodzware dagen wacht een relatief vlakke etappe, voor zover dat in Spanje kan. De kans is groot dat sprinters en avonturiers voor hun kansen gaan.