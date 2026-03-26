Lindsey Vonn hoopte bij haar terugkeer op de Olympische Spelen in Milaan-Cortina nog eens te stunten met een medaille. Maar het liep heel anders af. Ze kwam ten val in de afdaling van het alpineskiën en hield daar ernstig letsel aan over. Nu de operaties achter de rug zijn, wordt ze geconfronteerd met de realiteit.

Na het drama op de Winterspelen doet Vonn haar verhaal bij magazine Vanity Fair. De Amerikaanse droomde van een succesvolle afdaling, zeven jaar na haar pensioen. Maar die droom viel in duigen na de crash, waarbij ze een complexe breuk in haar onderbeen opliep.

"Ik was de nummer één van de wereld en mogelijk op koers om een olympische medaille te winnen", vertelt Vonn. "Nu zit ik in een rolstoel." De realiteit komt hard binnen nu ze weer thuis is en de operaties achter de rug zijn. De 41-jarige is eindelijk van de pijnstilling af. "Ik kan nu tenminste een normaal gesprek voeren", zegt ze daarover. Maar ze is nog steeds vermoeid en steekt al haar tijd in het herstel.

Herstel

Ze is zelfs alweer in de sportschool te vinden en stiekem hoopt ze ooit nog terug te keren in de sport. "Ik wil niet dat mensen me herinneren om deze crash", legt ze uit. Daarvoor had ze namelijk al een succesvolle carrière achter de rug met drie olympische medailles. En na haar pensioen knokte ze zich terug in de wereldtop. "Maar niemand herinnert zich dat ik aan het winnen was."

"Ik wil nergens de deur voor dichtgooien. Je weet nooit wat er kan gebeuren." Maar ze moet ook realistisch blijven. "Het is moeilijk te zeggen met deze blessure. Het is zo stom. Ik vind het verschrikkelijk om zo mijn carrière te beëindigen", zegt Vonn.

Vlak voor de Spelen ging het al mis en scheurde Vonn haar kruisband bij een val. Toch heeft ze geen spijt van haar deelname. "Het waren maar 13 seconden, maar wel hele goede 13 seconden."