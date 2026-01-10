De in Apeldoorn geboren Sara Marita Kramer (24) was voor Oostenrijk de grote hoop in het schansspringen. Ze leek een topkandidaat te zijn voor goud bij de Olympische Winterspelen van 2026. Maar een paar maanden voor het begin daarvan besloot ze te stoppen.

Op haar zesde besloten de ouders van Kramer om Nederland te verlaten voor het Alpenland. Daar lieten ze hun afkomst niet varen: haar ouders openden aldaar een pannenkoekenrestaurant. Hun verhuizing en nasleep daarvan werd gevolgd voor het tv-programma Ik Vertrek.

Corona

Een jaar of tien later vond Sara Marita Kramer aansluiting met de top van de jeugd in het schansspringen. En in 2017 debuteerde ze namens Oostenrijk bij de senioren. Precies op het juiste moment, namelijk in het seizoen van de Winterspelen in 2022, was ze schier onverslaanbaar. Ze won de algemene World Cup van de bond FIS.

Maar het lot sloeg keihard toe: ze testte positief op corona en mocht daardoor niet meedoen aan de Olympische Winterspelen te Beijing. Ze was toen nog jong, maar toch volgde er geen herkansing. In augustus 2025, een half jaartje voor het begin van de Spelen in Italië, nam ze de lastige beslissing om te stoppen met topsport.

Kansloze missie

Het blijft voor Kramer dus bij twintig overwinningen in de wereldbeker. In gesprek met Trouw legt ze haar beslissing uit: "Ik was iets aan het najagen wat mij niet gelukkig maakte. Ik probeerde iets te bereiken wat ik niet 120 procent wilde bereiken. Dan is het een kansloze missie die energie uit mij trekt en uiteindelijk niets oplevert."

Ze meent dat die enorme klap rondom de Spelen van 2022 een rem heeft gezet op haar motivatie. "Ik had daarna niet meer dezelfde toegang tot het gevoel dat ik er helemaal voor wilde gaan. Dat raakte ik kwijt. Er was altijd een angst in mij: wat als het weer misgaat? Dat stemmetje remde mij."