Sportliefhebbers hebben het al geblokkeerd in hun agenda: van vrijdag 6 februari tot en met zondag 22 februari vinden de Olympische Winterspelen 2026 paats in Italië. TeamNL is er klaar voor, want ook het officiële anthem is gelanceerd.

Het moet een waar sportfeest worden bij de Spelen en daarom heeft TeamNL, de overkoepelende organisatie van de verschillende Nederlandse topsportbonden, een vrolijk nummer laten maken. Het officiële anthem heet Omhoog 2026 (Come Va).

TeamNL omschrijft de olympische kraker zo: "Wij kunnen niet wachten om deze vernieuwde, Italiaanse versie van Diggy Dex en Adriana Iè plat te draaien in het Staatsloterij TeamNL Huis!"

Kom, we gaan

De tekst is deels in het Italiaans. Een zinsnede is "Volero se devo tu lo sai, che insieme siamo sfioriamo il cielo come va, kom we gaan". Oftewel: Ik heb wilskracht als het moet, je weet dat we samen de hemel kunnen aanraken, kom we gaan.

De track werd afgespeeld tijdens de presentatie van de Nederlandse equipue, eerder deze week. In een video op Instagram van TeamNL zijn onder meer enkele topschaatsers te zien. Ze lijken het nummer te waarderen. Onder meer Jorrit Bergsma maakt breed lachend dansbewegingen en ook Jutta Leerdam gooit er wat moves uit.

Olympische Spelen en Paralympische Spelen

Het Nederlands team voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo werd toen in Heerenveen overgedragen aan chefs de mission Carl Verheijen en Esther Vergeer. NOC*NSF presenteerde op het middenterrein in schaatstempel Thialf een team van 33 atleten die al zeker zijn van deelname aan de Winterspelen. Drie olympiërs ontbraken in Thialf.

TeamNL bestaat momenteel uit achttien langebaanschaatsers, acht shorttrackers en het kunstrijpaar Michel Tsiba en Daria Danilova. Ook regerend wereldkampioene skeleton Kimberley Bos en snowboardsters Melissa Peperkamp en Michelle Dekker zijn al zeker van deelname.