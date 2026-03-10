De carrière van Alfred Schreuder krijgt ineens een enorme boost. De Nederlandse voetbaltrainer (53) werd begin 2023 ontslagen bij Ajax en verdween daarna in de vergetelheid. Na klussen bij Al-Ain, Al-Nasr en Al-Diraiyah kreeg hij dinsdag ineens groot nieuws. Een oude bekende neemt hem mee naar het WK voetbal van komende zomer.

Alfred Schreuder, de broer van de huidige NEC-trainer Dick, mag namelijk met Duitsland naar het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij wordt assistent-trainer van bondscoach Julian Nagelsmann, met wie hij samenwerkte in hun tijd bij de Duitse Bundesliga-club Hoffenheim. "Ik had een zeer succesvolle werkrelatie met Julian", zegt Schreuder op de website van de Duitse voetbalbond. "Het is een grote eer voor mij dat Julian en zijn team mij hebben gevraagd om hen te ondersteunen op het WK."

Nieuwe assistent van oude bekende

Schreuder en Nagelsmann werkten 77 duels samen bij Hoffenheim: Nagelsmann als hoofdcoach enSchreuder als assistent. Die rolverdeling wordt ook weer gekozen op het komende WK voetbal. Schreuder is er door Nagelsmann vooral bijgehaald, zodat zijn andere assistent Mads Buttgereit zich kan focussen op de standaardsituaties.

Op eigen benen

Schreuder was ook een jaartje hoofdtrainer bij de Duitse club, alvorens hij met Ronald Koeman mee mocht naar FC Barcelona om daar ook assistent te zijn. Daarna ging hij weinig succesvol op eigen benen staan.

In de laatste seizoenshelft van 2021-2022 stond hij aan het roer bij Club Brugge en deed hij het nog goed met een gemiddelde van 2,33 punt per duel. Ajax pikte hem in de zomer van 2022 op, maar hield het maar een half jaar vol. Na 26 duels in alle competities werd het vertrouwen opgezegd en verdween Schreuder naar clubs uit de Verenigde Arabische Emiraten en sinds december 2025 bij het Saoedische Al-Diraiyah, waar hij vijftien duels mee onderweg was.

Met Duitsland naar WK

Duitsland zit niet in de beste periode van het bestaan. De meervoudig wereld- en Europees kampioen bereikte ternauwernood het WK voetbal en Nagelsmann lag de afgelopen jaren regelmatig onder vuur. In Canada, de Verenigde Staten en Mexico speelt Duitsland tegen debutant Curaçao met bondscoach Fred Rutten, Ivoorkust en Ecuador in Groep E.