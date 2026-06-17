Cristiano Ronaldo schrijft woensdag opnieuw voetbalgeschiedenis. De Portugese superster begint tegen DR Congo aan zijn zesde WK voetbal en evenaart daarmee een bijzonder record van eeuwige rivaal Lionel Messi.

De Spaanse bondscoach Roberto Martinez heeft opnieuw besloten om Cristiano Ronaldo een basisplaats te geven. De 41-jarige superster begint gewoon in de aanval tijdens de eerste wedstrijd van Portugal op het WK voetbal tegen de Democratische Republiek Congo. Daarmee evenaart hij het record van Lionel Messi, die een dag eerder mocht starten tegen Algerije.

Historisch duel

Zowel Ronaldo als Messi zijn dan op maar liefst zes verschillende WK's in actie gekomen voor hun land. Sinds 2006 zijn beide voetbaliconen er steevast bij op de mondiale eindtoernooien. Dat is een record. Overigens loopt de speler van Al-Nassr wel flink wat doelpunten achter op de Argentijn. Na de hattrick van Messi staat hij nu op zestien WK-doelpunten, terwijl Ronaldo er slechts acht maakte.

Daar hoopt de Portugees woensdag dus verandering in te brengen. Zij trappen hun campagne af in het Houston Stadium in Texas. Bondscoach Martinez gaf bekende namen als Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto en Bernardo Silva eveneens een basisplaats. Hij kan in de achterhoede niet beschikken over Rúben Dias. De verdediger van Manchester City is nog niet fit genoeg.

Dit WK is overigens ook de zesde voor de Mexicaanse keeper Guillermo Ochoa. Hij kwam echter niet op elk eindtoernooi daadwerkelijk in actie, in tegenstelling tot Ronaldo en Messi.





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