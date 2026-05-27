De kogel is na lang wachten door de kerk: de WK-selectie van Nederland is bekend. Bondscoach Ronald Koeman liet woensdag weten welke 26 spelers hij meeneemt naar het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. De keuzes van Koeman zorgen in Nederland voor genoeg gesprekstof, maar ook in het buitenland gaan ze er mee aan de haal.

Op voorhand was duidelijk dat Koeman ietwat moest improviseren. Xavi Simons, Jerdy Schouten en Matthijs de Ligt zijn door zware blessures uitgeschakeld en daar kwam ook de absentie van Stefan de Vrij bij. Daarnaast zijn er nog twijfels over de fitheid van Jurriën Timber en komen Memphis Depay en Justin Kluivert net terug van blessures.

Maar het meest opvallende was volgens veel buitenlandse media de keuze om Jeremie Frimpong thuis te laten. Dat vond het Spaanse Diario Sport althans. "Frimpong zal niet deelnemen aan het toernooi, ondanks dat hij vrijwel zeker een basisspeler voor het Nederlands elftal was."

Dat er in Nederland discussie is over de keuzes van Koeman, valt ook het Spaanse medium op. Jongere talenten als Kees Smit en Luciano Valente leken namelijk kans te maken, maar werden niet opgeroepen. "De waarheid is dat er in Nederland enige controverse bestaat over de beslissingen van Koeman."

De Belgen van Het Laatste Nieuws fixeren zich onder meer op middenvelders die verrassend genoeg wél meegaan. Dat zijn PSV'er Guus Til en de ervaren Marten de Roon van Atalanta Bergamo. "Til (28) kwam in oktober 2024 voor de zesde en laatste keer voor Oranje uit en moet samen met De Roon de leemte op het middenveld opvullen, die ontstond na het wegvallen van de geblesseerden Xavi Simons, Jerdy Schouten en Joey Veerman, in wie Koeman het niet meer ziet zitten."

In Servië vinden ze het verrassend dat Frimpong geslachtofferd wordt. "Hij heeft weliswaar geen topseizoen achter de rug, maar het is duidelijk dat hij een extreem getalenteerde speler is die zowel aanvallend als verdedigend veel kan bijdragen, aangezien hij wordt beschouwd als een van de meest aanvallende backs in Europa", schrijft Sportal.

Maar, zo zien ze in het Balkanland, Nederland hoort op één gebied bij de absolute wereldtop. "Wat direct opvalt, is dat Nederland absoluut een van de beste, zo niet dé beste verdedigingslinie van het hele toernooi heeft. Maar wat ze missen, is aanvallende kwaliteit."

In totaal zijn er maar twee spelers uit de VriendenLoterij Eredivisie die een plekje kregen in het keurkorps van Koeman. Dat zijn Til (PSV) en Wout Weghorst van Ajax, die vooral als breekijzer gebruikt lijkt te gaan worden. Het overgrote deel speelt in wat volgens velen beste competitie van de wereld, zo ziet The Athletic. "Er is een sterke vertegenwoordiging van de Premier League in de selectie, met maar liefst 15 spelers die op het hoogste niveau in Engeland spelen."

