Donald Trump bevond zich de afgelopen dagen in het midden van een voetbalstorm. De Amerikaanse president bemoeide zich nét wat teveel met de finale van het WK voor clubs in zijn land. Zo vierde hij feest met winnaar Chelsea, wat tot grote verbazing leidde. Maar na de wedstrijd maakte hij ook een opvallende keuze in wie hij de beste voetballer aller tijden vindt.

Oud-president Donald Trump verraste menig voetbalfan toen hij tijdens de finale van het WK voor clubs 2025 de Braziliaanse icoon Pelé de beste voetballer aller tijden noemde. Niet Lionel Messi, niet Cristiano Ronaldo, maar de Braziliaanse legende is volgens het staatshoofd de koning van het voetbal. Pelé overleed eind 2022, maar maakte faam door 680 goals in officiële wedstrijden te scoren.

"Als ik jonger was, keek ik naar Pelé bij New York Cosmos. Hij was gewoonweg fantastisch,” vertelde Donald Trump aan de media na de wedstrijd waarin hij Chelsea zag zegevieren over PSG. “Misschien klinkt het ouderwets, maar voor mij is hij het: Pelé", voegde de oud-president toe, waarmee hij de huidige voetbalsterren negeerde.

Feest op het veld

De aanwezigheid van Trump in het MetLife Stadium in New Jersey bleef niet onopgemerkt. Samen met zijn vrouw Melania ging hij na het laatste fluitsignaal zelfs het veld op, waar hij zich bij de feestende Chelsea-spelers op het podium voegde. Dit zorgde voor gemengde reacties bij de fans.

De oud-president heeft een bijzondere band met voetbal, die vooral verbonden is met zijn jeugd en herinneringen aan Pelé's tijd bij New York Cosmos in de jaren '70. De transfer van de Braziliaanse legende naar de Verenigde Staten in 1975 was een keerpunt voor het Amerikaanse voetbal, hoewel de sport in de VS nooit de populariteit van nationale sporten zoals American football en basketbal heeft bereikt.

WK 2026

In een interview bevestigde Trump zijn interesse in het WK voetbal van 2026, dat gezamenlijk wordt georganiseerd door de VS, Canada en Mexico. “Ik zal zeker meerdere wedstrijden bijwonen,” beloofde de oud-president, die nauwe banden onderhoudt met FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Donald Trump is een sportliefhebber

Sportevenementen zijn een favoriete vrijetijdsbesteding voor de oud-president. Alleen al dit jaar bezocht hij de Super Bowl in New Orleans, de Daytona 500-race in Florida, UFC-gevechten in Miami en Newark, en de universiteitskampioenschappen worstelen in Philadelphia.

Trumps keuze voor Pelé als beste voetballer aller tijden wakkert opnieuw het eeuwige debat aan dat fans en experts al decennia voeren. De Braziliaan, die met zijn nationale team drie wereldtitels won, blijft een van de meest bewonderde sporters aller tijden.