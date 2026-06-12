Björn Kuipers dacht in 2014 hard op weg te zijn naar de WK-finale als scheidsrechter, maar zag die droom uiteenspatten door het succes van Oranje. De oud-topscheidsrechter denkt nog altijd met verdrietige gevoelens terug op het 'enorm zure' einde van zijn toernooi in Brazilië.

Kuipers schoof samen met oud-topvoetballers en bondscoach Bert van Marwijk aan in een bijzondere aflevering van De reünie. Waar onder anderen Danny Blind, Eljero Elia en Hans van Breukelen praatten over hun WK-avonturen als speler, deed Kuipers dat vanuit zijn rol als scheidsrechter. Zijn debuut op een wereldkampioenschap kreeg uiteindelijk een zuur einde.

Zijn eerste WK was in Brazilië in 2014. "Dat was een prachtige aanstelling. Dat werd net voor kerst bekendgemaakt", weet Kuipers nog. "We zouden de bevestiging per e-mail krijgen. Ik heb de hele dag op refresh gedrukt. Toen kwam die mail binnen... Dat was misschien wel een van de mooiste momenten uit mijn carrière."

Finale lonkte op WK 2014 voor Björn Kuipers

Kuipers floot onder meer de achtste finale tussen Colombia en Uruguay in het befaamde Maracaná Stadion. Eenmaal terug in het hotel waren zijn collega's lovend over hem. "Ze zeiden: 'De finale wacht op jou'. Maar die is er nooit gekomen, omdat Oranje zo excellerende...", aldus Kuipers. Het Nederlands elftal kwam tot de halve finales, dus moest de Nederlandse leidsman met zijn team naar huis.

Streep door droomeinde

"Het succes van Oranje was de doodsteek voor jouw toernooi", vat presentator Herman van der Zandt het samen. Daar is de voormalig topscheidsrechter het er mee eens. "Het was een enorm zure appel", benadrukt hij. "Ik had nooit kunnen denken dat een jongen uit Oldenzaal zo dicht bij een finale zou kunnen zijn. En uiteindelijk geblokt werd door iets wat ik van te voren niet had kunnen bedenken. Want Nederland speelt echt niet goed voorafgaand aan het WK."

Het duurde Kuipers maanden om die harde klap te verwerken. "Wij werden naar huis gestuurd door Oranje. Het meest vervelende was dat Nederland werd uitgeschakeld door Argentinië, waardoor we allebei met lege handen stonden. Nederland werd geen wereldkampioen, en Kuipers floot de finale niet. Dan moet je resetten en door."

In totaal floot Kuipers zeven wedstrijden verdeeld over twee WK's. Hij was er vier jaar na Brazilië in Rusland ook bij. Daar kwam Kuipers een ronde verder: de kwartfinale tussen Zweden en Engeland was zijn eindstation. In 2021 beëindigde hij zijn indrukwekkende carrière, nadat hij onder meer bij de de EK-finale van dat jaar de baas was.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover