Oranje-international Noa Lang heeft het prima naar zijn zin bij Galatasaray, waar hij direct omarmd werd door het fanatieke publiek in Turkije. Het leven in de stad Istanbul bevalt hem allerbest. Alles is anders ten opzichte van Napels, waar zijn verhaal nog niet klaar is. "Ik moest een keuze maken voor het WK, dit was het meest verstandig", vertelt hij tegen onder meer Sportnieuws.nl.

Met het WK in het hoofd verkaste Lang deze winter op huurbasis van Napoli naar Galatasaray. Niet omdat hij het niet naar zijn zin had bij Napoli, maar omdat hij simpelweg speeltijd nodig had. Hij had contact met Ronald Koeman, die aan gaf dat een tijdelijke stap slim zou zijn. Het bleek een schot in de roos, want in Istanbul gaat het leven hem heerlijk af.

Geweldige start bij Galatasaray

Hij kwam binnen, scoorde direct tweemaal in de Champions League en was direct geliefd. Bij Napoli kwam hij minder aan de bak dan gewenst, maar dat hoofdstuk is voor hem absoluut niet afgesloten. "Het seizoen is een beetje gek, maar ik heb nergens spijt van. Ik heb geen spijt van keuzes die ik heb gemaakt, het is vooral heel leerzaam. Het is een seizoen in twee totaal andere werelden. Ik ben pas 26, dus leer nog steeds."

Hij wil het verhaal uit de wereld helpen dat Antonio Conte het niet in hem zou zien zitten bij Napoli. "Dat is niet zo. Het is meer dat het zo verdedigend was. Hij wilde mij koste wat het kost hebben, dus hij ziet zeker wat in mij. We hebben niet echt met buitenspelers gespeeld, dat klikt niet. Maar los van dat is Napoli een geweldige club en heb ik in dat half jaar geweldige dingen meegemaakt. Om dan nu al te zeggen dat iets is mislukt, dat gaat ook heel ver. Er komt een WK aan en dan moet ik een verstandige keuze maken", legt Lang uit.

'Dat was in Nederland niet zo'

De veelbesproken Nederlander geeft toe dat hij soms gefrustreerd was bij Napoli door het gebrek aan speeltijd. "Maar ik heb elke dag gestreden. Ik blijf gewoon werken op de training en had veel plezier."

Lang schrok in eerste instantie van de intensiteit in Italië. Hij maakte nog nooit zo’n voorbereiding mee als in het zuiden van het land. "Dat ga je nooit meer vergeten. Het is heel anders dan in Nederland, dan ga je op trainingskamp en speel je alleen maar toernooitjes. Daar heb ik geen bal gezien. Ondanks dat ik niet vaak speelde bij Napoli was ik altijd fit genoeg voor een hele wedstrijd, zo voelde het. Dat was in Nederland niet zo."

In Istanbul merkte hij dat hij gelijk klaar was. Daar speelde hij ook gelijk de sterren van de hemel in een bizarre omgeving bij Galatasaray. "Het voetbal hier is leuker om te zien denk ik, er gebeurt veel in een wedstrijd. Qua emoties, kansen… het is anders. Dat past wel bij me, maar ik denk dat het voetbal in Italië me ook gewoon past."

Grote namen bij Galatasaray

Lang wist dat hij bij een grote club zou binnenkomen, maar zijn verwachtingen werden alsnog overtroffen. Hij geniet van het samenspel met Leroy Sane en Victor Osimhen. Grote namen, die nog lang niet klaar zijn met hun carrière. Maar ook de sfeer in het stadion is berucht. "Ik hoor dat spelers schrikken van het geluid. De spelers van Liverpool, maar Koopmeiners ook", lacht Lang. "Hij kreeg ook 5-2 op de broek."

“Het is gewoon heel mooi om daar te spelen, als je dat elke wedstrijd zelf meemaakt is dat geweldig. Het is zo’n grote club, ze hebben gewoon dertig miljoen fans. Ik had na de tweede wedstrijd al een spandoek."

Galatasaray heeft een optie tot koop, maar de bal ligt ook bij Lang zelf. Al wil hij daar nog niet over nadenken. "Ik wil eerst het seizoen afsluiten bij Gala met twee prijzen: het kampioenschap en de beker, daarna met Oranje voor het kampioenschap gaan. Dat is het doel", besluit hij.