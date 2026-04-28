Volgens diverse Engelse bronnen gaat de FIFA later op de dinsdag een nieuwe regel doorvoeren voor het WK deze zomer. Het idee is dat er twee keer in het toernooi alle gele kaarten geschrapt gaan worden. Normaal ben je na twee gele kaarten geschorst voor de volgende wedstrijd. De regel wordt in het leven geroepen omdat er nu een extra ronde aan het toernooi is toegevoegd.

De nieuwe regel zal een zegen zijn voor de heethoofden onder ons tijdens het WK. Na de groepsfase vervallen alle gele kaarten die achter je naam staan, waardoor je bij de volgende ronde weer met een schone lei begint. Normaal werden de kaarten altijd pas na de kwartfinale weggehaald. Nu doen ze dat alsnog, waardoor er twee keer een reset komt.

Nieuwe regel

Daar komt nu verandering in omdat er dit jaar geen 32 maar 48 teams meedoen aan het WK. Dat betekent meer wedstrijden en dus meer kans op een schorsing. De FIFA wil met deze nieuwe regel dat laatste voorkomen, delen bronnen met de media.

Hierdoor wordt de kans om geschorst te raken een stuk minder groot. Eerst was er een periode van vijf wedstrijden waarin je tegen twee gele kaarten op kon lopen, nu nog maar maximaal drie. Een speler zou dan gele kaarten in twee van de drie groepswedstrijden moeten pakken, of in de laatste 32, laatste 16 en de kwartfinale.

Het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico start op donderdag 11 juni en voor Oranje op 14 juni. Op het grootste WK ooit speelt Nederland in de poulefase tegen Japan, Zweden en Tunesië. In de aanloop naar het WK speelt Nederland nog een oefeninterland op 4 juni in De Kuip tegen Algerije.