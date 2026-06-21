Het koningshuis lijkt niet genoeg te kunnen krijgen van het WK voetbal. Nog maar net bekomen van de overtuigende 5-1 zege van Oranje op Zweden, staat er gelijk alweer een nieuw duel op het programma voor Willem-Alexander, Máxima en prinses Ariane.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Ariane en minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport zijn in de nacht van zaterdag op zondag aanwezig bij Curaçao - Ecuador. De tweede groepswedstrijd van Curaçao begint om 02.00 uur Nederlandse tijd.

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Het gezelschap vertrok na Nederland - Zweden direct vanuit Houston naar Kansas City. Volgens bondscoach Ronald Koeman had het koningspaar zichtbaar genoten van de 5-1 zege van Oranje.

Na de fraaie zege van Oranje op Zweden brachten Willem-Alexander, Máxima én Ariane ook nog een bezoekje aan de kleedkamer. "Ze waren natuurlijk hartstikke blij. Als ik namens de andere achttien miljoen bondscoaches daar even in de kleedkamer mocht zijn en ze mocht bedanken namens Nederland, was een heel bijzonder moment. Het was een mooi feestje. Aan de ene kant was er héél veel blijheid, maar aan de andere kant is er nog een hele klus", aldus de koning tegenover de NOS.

Gianni Infantino

Tijdens dat duel zaten Willem-Alexander en Máxima in het Houston Stadium met een oranje sjaal om de nek naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Het leidde meermaals tot beelden waarbij de koning en Infantino met elkaar in gesprek waren. "Hij is natuurlijk de gastheer, maar ik heb misschien nog wel een paar suggesties gedaan voor de vredesprijs voor de komende jaren", zei Willem-Alexander met een knipoog.

Curaçao begon het WK met een pijnlijke 7-1 nederlaag tegen Duitsland. The Blue Wave, zoals de ploeg van bondscoach Dick Advocaat wordt genoemd, hoopt tegen Ecuador voor een stunt te zorgen.

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