Tottenham Hotspur-speler Xavi Simons mist vanwege een ernstige blessure het WK voetbal. Hij scheurde zijn kruisband en is niet de eerste bij Spurs. Daarom wordt er een opvallende reden genoemd voor het kwetsuur.

Bij de Engelse club valt de ene na de andere speler uit met een zware blessure. Naast Simons vielen ook Cristian Romero, Mohammed Kudus en Dominic Solanke uit voor de rest van het seizoen. Tottenham heeft zelfs meer kruisbandblessures opgelopen dit seizoen dan thuisoverwinningen.

Veld

Er worden verschillende redenen onderzocht voor die opvallende statistiek. "Het is zo erg dat fans zich afvragen: kan het te maken hebben met het veld?", schrijft Daily Mail. "Het stadion van Tottenham Hotspur is het enige waarbij het veld ingetrokken kan worden."

De grasmat kan uit het stadion gerold worden zodat er NFL-wedstrijden gespeeld kunnen worden op de ondergrond. Op die grond kwam ook veel kritiek vanuit NFL-spelers. Buffalo Bills-ster Matt Milano liep er ook een kruisbandblessure op.

Simons liep zijn blessure overigens op tijdens een uitwedstrijd tegen Wolves. Volgens een onderzoeker is de kans klein dat het veld de oorzaak is van zijn kwetsuur. "Ik vind dat niet aannemelijk", zegt Greg Whately bij Daily Mail. "Ik weet aan welke standaarden het veld moet voldoen en hoe ze het testen. Het zou geen factor moeten kunnen zijn."

Verschillende trainers

Maar er wordt ook nog een andere reden genoemd: het vele wisselen van trainers. Dit seizoen werd er gespeeld onder leiding van Thomas Frank, Igor Tudor en huidige coach Robert De Zerbi. "Ze spelen en trainen op een verschillende manier in een hele korte periode", zegt Mark Leather, voormalig fysiotherapeut van Liverpool en Sunderland.

"De spelers weten niet waar ze aan toe zijn. Verschillende trainers spelen met een verschillende intensiteit, tactisch plan en en worden andere dingen van ze gevraagd", vervolgt hij. "Dat is waarschijnlijk een belangrijke factor."