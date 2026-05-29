Twee weken geleden leek het er nog somber uit te zien. Bondscoach Ronald Koeman vreesde openlijk voor de WK-deelname van Jurriën Timber, die al sinds half maart aan de kant staat met een liesblessure. Maar vrijdag kwam het goede nieuws: de 24-jarige verdediger is meegereisd met de selectie van Arsenal naar Boedapest, waar de club zaterdag de Champions League-finale speelt tegen Paris Saint-Germain.

Op beelden die Arsenal deelde op sociale media is te zien hoe Timber met zijn sporttas het vliegtuig richting de Hongaarse hoofdstad instapt. Of hij ook daadwerkelijk deel uitmaakt van de wedstrijdselectie, wordt later op vrijdag bekendgemaakt.

Timber op tijd fit?

Vorige week maandag klonk Koeman nog weinig hoopvol. "Het ziet er op dit moment niet rooskleurig uit", zei de bondscoach in Rondo op Ziggo Sport. Timber kwakkelde al wekenlang voort met zijn blessure, zonder dat er zekerheid was of hij op tijd weer fit zou zijn. Toch heeft Koeman hem opgenomen in zijn WK-selectie voor het toernooi in de Verenigde Staten.

De tijdsdruk is enorm. Slechts twee weken na de Champions League-finale speelt Nederland al zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Koeman selecteert in principe alleen wedstrijdfitte spelers, maar met Timber en Memphis Depay lijkt hij voor dit WK een uitzondering te maken, in de hoop dat beiden kunnen worden opgetraind en op tijd fit zijn.

Kroon op topseizoen met Arsenal

Timber was bezig aan een uitstekend seizoen in Noord-Londen. Hij werkte zich op tot onbetwiste basisspeler bij Arsenal als rechtsback, een rol waarin hij zich ook aanvallend nadrukkelijk liet gelden. Bij Oranje wordt hij echter centraal achterin verwacht, naast aanvoerder Virgil van Dijk, om voetballend vermogen aan de defensie toe te voegen.

Arsenal staat zaterdag voor een historisch moment: de club kan voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League winnen. Voor Timber zou het een droomscenario zijn. Een Europese titel met zijn club, en daarna alsnog het WK met Oranje. Of dat scenario werkelijkheid wordt, wordt de komende dagen duidelijk.

