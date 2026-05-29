Het was even onduidelijk of Lionel Messi wel mee zou doen aan het WK voetbal, maar de kogel is inmiddels door de kerk. De 38-jarige voetballegende hield een tijdje een slag om te arm. Nu is duidelijk dat hij 'gewoon' in de selectie van de regerend wereldkampioen zit voor het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

De spelmaker van Inter Miami staat voor zijn zesde WK met Argentinië. Hij was er in 2006 als tiener al bij, daarna volgden toernooien in 2010, 2014, 2018 en het succesvolle 2022. Daar won hij als 35-jarige in Qatar zijn gedroomde wereldtitel met Argentinië door in de finale na strafschoppen van Frankrijk te winnen. In de kwartfinale waren de Argentijnen na pingels te sterk voor het Nederlands elftal.

Messi schrijft met zijn zesde WK-deelname geschiedenis. Alleen Cristiano Ronaldo, die ook namens Portugal meegaat naar dit WK, gaat op voor zijn zesde WK. Overigens kan ook de Mexicaanse keeper Guillermo Ochoa voor de zesde keer naar het grootste toernooi ter wereld. Hij speelde echter niet in zijn eerste twee deelnames. Mexico heeft de selectie nog niet bekendgemaakt.

Afgelopen zondag leek Messi nog met een blessure af te haken bij zijn club Inter Miami. Het bleek, zo verklaarde de club, echter vooral met vermoeidheid te maken te hebben. Zijn plek in de selectie is het bewijs dat van een serieuze blessure geen sprake kan zijn.

Argentinië neemt het in de groepsfase op tegen Algerije, Oostenrijk en Jordanië. De Argentijnen lijken dus favoriet om de groep te winnen. De finale wordt gespeeld op 19 juli in New York.

